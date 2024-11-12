梵蒂岡與微軟合作 展示聖彼得大教堂的AI技術





來到羅馬的朝聖者現在將有機會以前所未有的方式體驗聖彼得大教堂。這是因為梵蒂岡與微軟合作，通過AI技術創建了一個沉浸式展覽，讓訪客能夠現場參觀或在線上體驗這座歷史悠久的教堂。



這個名為「數位雙胞胎(Digital Twin)」的展覽將展示聖彼得被認為安葬於此的神聖天主教場所，並且從一月起在《我的世界》教育版中上線。微軟副董事長兼總裁布拉德·史密斯在十一月十一日的新聞發布會上表示：「當你想到這次合作時，我認為這和這個項目本身一樣非凡：世界上最古老的組織與我們所見過的最新技術相結合。」



三週內，由法國公司Iconem領導的無人機在聖彼得大教堂內外盤旋，拍攝了超過四十萬張極其詳細的照片。AI技術協調了無人機的工作，無人機使用雷射探測它們拍攝對象的確切位置。這些數據由最先進的AI處理器收集，這些處理器使用特殊算法掃描所有照片並重建大教堂。史密斯表示，他不知道這次微軟免費提供給梵蒂岡的操作的確切成本，但補充說，這個「大規模項目」需要公司許多專家的努力。



這個由AI生成的複製品和照片將成為名為「Petros Eni」或「彼得在此」的沉浸式展覽的一部分。史密斯說，這個永久展覽將是「一個三章的故事(A Story in Three Chapters)」。第一章詳細介紹了使徒彼得的生平和死亡；第二章探討了於1615年完成的意大利文藝復興時期大教堂的歷史；第三章展示了通過AI技術獲得的發現和圖片。



史密斯說，通過數據和AI技術，遊客將有機會「以(我認為)任何一代人都未曾見過的方式」看到這座大教堂。2025年，羅馬和梵蒂岡將舉行一個25年一度的禧年。預計將有超過三千萬朝聖者來此祈求赦免和平安。聖彼得大教堂的3D複製品是梵蒂岡為這一活動準備的眾多作品和裝置之一。成立於1506年的聖彼得織物會，作為聖座的一個機構，負責維護和保護大教堂，也將為遊客推出一個新網站和應用程序。



聖彼得大教堂總主教兼聖彼得織物會會長毛羅·甘貝蒂樞機在新聞發布會上表示：「這是一項解碼歷史、藝術和精神的交織的努力，這使得這座大教堂在世界上獨一無二。」樞機還表示，他希望這些技術能幫助簡化梵蒂岡的遊客流量，避免長時間排隊。聖彼得大教堂也將於一月起在線上展示，通過網站展示由無人機收集的所有照片和數據，並以互動3D模型呈現。還將有一個名為「Petros Eni Octagon」的在線展覽，提供有關彼得生平和遺產的導覽。



學校將能通過基於暢銷遊戲《我的世界》的教育版向新一代學生介紹這座大教堂。史密斯說：「我們正在把這個故事帶向世界，帶向新一代人。」數千張大教堂的照片將突出一些結構信息，這些信息已經隨著時間的流逝而丟失，並且可以協助修復項目。無人機發現了缺失的馬賽克瓷磚和蜘蛛巢穴，但它們也創造了聖彼得大教堂的持久印記，這在大教堂受損時可以幫助重建。



史密斯說：「我們現在擁有了一個將永遠保存的模型。」他指出，自從法國聖母院大火以來，保護歷史遺址的完整性變得更加緊迫。微軟已經協助創建了法國聖米歇爾山和希臘古奧林匹亞的詳細複製品。它與梵蒂岡的合作始於2020年，當時這家科技巨頭簽署了梵蒂岡推動負責任發展AI技術的《羅馬AI倫理宣言》。



甘貝蒂說，兩年前，他和史密斯一同觀賞米開朗基羅的雕塑《聖殤》時，首次提出了將聖彼得大教堂的藝術帶給世人的想法。他說：「我們的主要關注點是將大教堂再保存一千年，未來保護它的人應該有相同的心態。」在週一與聖彼得織物會成員和微軟代表，包括史密斯的會議中，教宗方濟各強調，該項目應突出大教堂的神聖性、使命和歷史，並為他人提供服務。他說：「每個人，真正的每個人，都應該在這個偉大的家中感受到歡迎：那些有信仰的人和那些尋求信仰的人；那些來欣賞羅馬藝術美的人和那些想要解碼其文化符號的人。」(資料來源：Religion News)

