COP29氣候峰會開幕 基督教組織促富裕國家承諾氣候融資

聯合國氣候變化大會（COP29）於11月11日至22日在阿塞拜疆首都巴庫開幕，聚焦氣候融資、能源、科技、人權等關鍵議題。基督教援助組織Christian Aid強調，這是富裕國家兌現對脆弱國家承諾的關鍵時刻。



2024年的COP29是繼去年在阿聯杜拜舉辦的COP28後，再度由石油生產國主辦。會議日程緊湊，11月11日的開幕後，世界各國領袖將於11月12日至13日參加全球氣候行動峰會。接下來的議程將涵蓋融資、能源、科技、人權、農業和水資源等多方面的深入討論。



根據2015年《巴黎協定》，197個國家承諾在本世紀末將全球氣溫升幅控制在攝氏2度內，並盡力限制在1.5度內。然而，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）警告稱，若各國現有措施不再加強，全球氣溫可能上升至2.6至3.1度，導致更嚴重的氣候災害風險。



作為ACT聯盟的成員，Christian Aid強調COP29是全球領袖傾聽脆弱國家訴求的關鍵機會，並呼籲富裕國家履行其氣候融資承諾，特別是希望英國政府加大資金分配，以幫助低收入國家適應氣候變化、恢復環境及實現低碳轉型。



烏干達青年氣候活動家凡妮莎•納卡特（Vanessa Nakate）也發起聯署，呼籲英國新政府成為全球南半球的夥伴，共同創建無貧困的宜居地球。她指出，最貧困群體正承受著氣候和債務危機的雙重打擊，應由主要污染者承擔氣候行動的責任，同時監控私人貸款機構，避免數百萬人因債務陷入貧困。



ACT聯盟（ACT Alliance）成立於2010年，由全球超過120個國家、140多個新教和東正教組織及教會相關機構組成，是支持人道主義、發展及倡議工作的最大基督教聯盟之一。

