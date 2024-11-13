聯合國機構呼籲巴基斯坦廢除或修改亵渎法

聯合國人權委員會上週對巴基斯坦日益增加的虛假亵渎指控表示關注，並敦促廢除或修改該國嚴厲的亵渎法。



委員會指出，虛假亵渎指控導致了伊斯蘭極端分子暴力行為，並建議根據《國際公民與政治權利公約》（ICCPR）的要求修改相關法律。



在11月7日發佈的委員會關於巴基斯坦第二次定期報告的結論中，委員會對巴基斯坦刑法第295和298條表示關切，這些條款設有嚴厲的懲罰，包括死刑，並對宗教少數群體產生了不成比例的影響。



"委員會還對因亵渎指控而被監禁的人數增加、基於虛假指控的亵渎案件高發、對亵渎嫌疑人的暴力行為、民間正義的滋生，以及在網絡犯罪法下針對特別是年輕人的在線亵渎指控設下陷阱表示關切，"委員會表示。



委員會強調，應結束利用網絡犯罪法，如2016年的《電子犯罪預防法》（PECA），對涉嫌亵渎指控進行起訴和拘禁的做法。同時，委員會呼籲政府調查亵渎法在網絡犯罪法律中廣泛濫用的指控，並公佈調查結果。



"委員會還對刑事誹謗法、亵渎法、叛國罪、反恐法及其他新通過的立法對新聞記者、活動家、人權捍衛者以及民族和宗教少數群體言論自由的壓制效應表示關切，"報告指出。



委員會呼籲巴基斯坦採取一切必要措施，確保所有被指控亵渎或其他與宗教相關罪行的個人能夠得到及時和公正的審判，並重點關注監獄條件。報告稱，委員會"還對女性囚犯遭受虐待，包括性暴力的報告表示關切，特別是那些被指控亵渎的人员常常被單獨禁閉長時間。委員會還對普遍使用長時間的審前羈押表示關切。"



暴力行為



委員會引用報告指出，巴基斯坦宗教少數群體遭受的暴力和威脅日益增加，宗教場所遭到破壞。



委員會還指出，宗教少數群體缺乏保護，針對他們所犯的罪行沒有得到問責。聯合國人權委員會建議巴基斯坦採取措施，防止對宗教少數群體的歧視和暴力行為。



"人權委員會對歧視、仇恨言論和犯罪、暴力襲擊、騷擾和威脅宗教少數群體，特別是基督徒、艾哈邁底派、印度教徒、什葉派和錫克教徒的現象表示深切關切，並且宗教場所和墓地的毀壞，如2023年8月賈蘭瓦拉事件所見，"報告指出，"特別是巴基斯坦應採取一切必要措施防止對被指控亵渎的人员進行暴力襲擊，尤其是在警察看管下或拘留中的人員，並調查這些襲擊事件，包括暴民私刑和謀殺，確保所有犯罪者受到起訴、定罪和適當的處罰。"



報告補充道，相關當局應確保所有煽動或參與亵渎指控暴力的人，以及那些虛假指控他人亵渎的人，依法受到制裁。



強迫改宗/婚姻



委員會呼籲立即採取措施，保護女性和女孩，特別是宗教少數群體的女性免受強迫改宗和強迫婚姻的侵害。委員會表示，政府"必須提高全國所有男孩和女孩的最低結婚年齡至18歲，不設例外。"



"委員會對強迫綁架屬於宗教少數群體的女孩並迫使她們結婚--不論年齡大小和現行法律--並在暴力威脅下強迫她們改宗為伊斯蘭教的現象表示關切，這種情況導致了強姦、人口販賣及其他形式的性別暴力，"報告指出。



委員會對這些案件普遍存在的impunity現象表示關切。



"在調查過程中，受害者通常不會被送回家庭，而是被迫與綁架者，包括有組織犯罪集團的成員，生活在一起，或者被安置在不適合的替代照料設施中，缺乏對兒童保護標準的考慮，使受害者面臨進一步的剝削、虐待和有害做法的風險，"報告稱。



委員會敦促巴基斯坦加大力度根除強迫改宗和強迫婚姻，包括加強法律框架和執行機制。



"巴基斯坦應確保所有強迫改宗和強迫婚姻案件得到及時、公正和有效的調查，對犯罪者依法追究責任，並確保所有受害者能獲得有效的賠償和支持服務，如適當的庇護所、法律援助、心理諮詢和康復項目。"



委員會還注意到，儘管已經通過了《2021年記者和媒體專業人士保護法》，但仍然對頻繁發生的強迫失蹤、酷刑、殺害、威脅和騷擾記者及人權捍衛者表示關切。



巴基斯坦應調查這些事件，起訴肇事者並賠償受害人。



委員會對巴基斯坦頻繁出現的互聯網封鎖及限制社交媒體平台和在線內容表示關切，呼籲巴基斯坦停止限制言論自由，確保刑法和反恐法不被用來打壓記者和人權捍衛者。



委員會指出，巴基斯坦的立法規定超過30種罪行，包括不屬於"最嚴重犯罪"範疇的非暴力罪行，如亵渎罪，都可以判死刑。



該委員會在其10月17日至18日的第142次會議上審議了來自厄瓜多爾、法國、希臘、冰島、巴基斯坦和土耳其六國的報告。結論性意見包含了對實施ICCPR和其他相關公約的關切和建議。



巴基斯坦在開放之門2024年《世界關注基督徒名單》中排名第七，和上一年一樣，是全球基督徒最難生存的地方之一。（资料来源：Christian Daily Intl- Morning Star News）

