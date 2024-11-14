香港首次發現恐龍化石：前天文台長林超英促港府保育活生物種

香港首次發現恐龍化石，林健枝教授認為不應僅將恐龍化石與都市發展捆綁，應加強科學研究；蔡慕貞呼籲善用香港獨特的海岸線推動「區區有地質」；劉惠寧博士呼籲修復郊野公園；前天文台台長林超英促港府重視活生的物種，並非倚賴死的化石獲得驚喜。



香港經濟導向 自然環境換為金銀財寶



香港中文大學地理及資源管理系客座教授林健枝教授表示，將恐龍化石放置於文物探知館，未能好好利用此機會推廣生態保育 。他提出三點回應：首先，香港是一個經濟導向的城市，僅僅發展與恐龍相關的旅遊經濟，究竟該如何進行呢？其次，發展局希望在北部都會區的發展上，能夠在明年內至少在粉嶺北或洪水橋兩個地區推出一個招標項目，政府只將恐龍化石與都會發展捆綁在一起。最後，以科學的角度應對問題，不應將美麗的自然環境轉換為金銀財寶。



與此同時，瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布的《2024年世界數碼競爭力排名》中，香港的排名上升至第七位。吸引人才的因素是需要良好的環境提供給專業人才居住。



香港地質多樣性 地貌岩石保育



香港地貌岩石保育協會主席蔡慕貞認為，透過此次發現的恐龍化石可以促進地質公園的發展。她指出，歐洲自1980年代以來，已經開始推動這方面的工作。她認為香港的地質多樣性不僅限於石頭，還包括各種水源、礦物和土壤的組成，這些組成共同構成了大自然的多樣性。



提到香港地質公園，它位於香港新界東部和東北部，擁有包括新界東北的沉積岩和西貢東部的火山岩在內的八大景區，佔地5,000公頃。這次恐龍化石的發現無疑是對香港地質多樣性的一項重要補充。



香港地質公園的老石可以追溯至2億8千萬年前的二疊紀，恐龍化石的出現可能將此歷史推前至4億年前。因此，無論是恐龍化石還是其他古生物化石，都需要進一步深入研究。她質疑香港在古科學研究方面是否有充分利用恐龍化石，並建議政府應該全面進行相關的探索。



人類與自然環境的關係



兩棲爬行專家、香港大學生物科學學院客席教授劉惠寧博士指出，當大家將焦點放在自然環境上時，不應將人類排除在外，因為千年前香港就已出現人類的足跡。隨著氣候變化變得異常，例如最近西班牙的洪水災害，同樣是由於過度砍伐樹木和開墾導致的。他認為，保護生物多樣性不僅僅是走進山林，還需要對石質和生態有深刻的了解。



發現恐龍化石「生不如死」



前天文台台長、氣象專家、香港鄉郊基金主席林超英直言，恐龍並沒有真正消失，今天的鳥類實際上是恐龍的後代。他提到，恐龍的滅絕是自然界適者生存的原則使然。恐龍是溫血動物，能夠調節體溫以適應環境。在古代，地球覆蓋著茂密樹林，恐龍適應炎熱的氣候，不能適應的則會面臨滅絕，因此恐龍的滅絕並不是單一事件，而是覆蓋整個物種的變化。



林超英不約而同地表示，這次恐龍化石的發現並未讓他感到興奮，政府應該如同教育市民氣候變化的問題，使公衆理解保育的重要性。他用「生不如死」形容這次的恐龍化石發現，認為恐龍不是消失了，而是以鳥類的形式持續存在。他質疑為何人們要依賴於化石的發現來獲得驚喜，反而應該重視活生生的物種存在。



他以瀕臨絕種的黑臉琵鷺為例，香港發起全球保護黑臉琵鷺，參與國家包括中、日、韓、東南亞，數量由最初的200隻增加至如今全球6000多隻。



政府、商界、市民共同保育城市



在分享會第二部分談到自然保育時，林健枝教授提到政府如何優化郊野公園，提升鄉村文化，為旅客提供更好的旅遊體驗。他將此次恐龍化石的發現形容為「雖死猶生」，強調應該善用這一機會讓過去的遺產「起死回生」。



從公共行政的角度，自然保育是一項大家都能共享的事務，因此政府和市民必須攜手合作。若政府不投入資源，商界則不會跟進，而市民對於保育的思維是否受到潛移默化的培育也值得考量。他引用習近平主席的話指出：「城市是人民的城市，人民城市人民建，人民城市為人民。」



善用香港獨特的海岸線 推動「區區有地質」



蔡慕貞則指出，自然保育應是全面性的，並不僅限於生態，也包括地質的活化。她強調，香港的地質三代同堂： 古生代、中生代和新生代，擁有十多種礦物質，以及山水地質景觀和土壤的組合。所謂的「地質」不僅代表區域感和歸屬感，還具備教育和科研的價值。



其實政府在地質活化方面已有相關工作，只是較少受到關注。蔡慕貞提到，可以將太平山及西高山納入地質研究，讓登山人士有更深入的了解，當政府大力推動「區區有旅遊」，大家都可以發起「區區有地質」。而香港有1%的變質岩石，如古洞、新田一帶，能夠加以發掘和保留，這正是「從死變生」的實踐。



蔡慕貞強調，香港在自然保育方面擁有得天獨厚的條件，政府在發展旅遊景點時應欣賞獨特的海岸線、六角柱石及香港最大的石墨礦等，這些都是香港的獨特自然資源，與澳門和新加坡的自然環境各有不同。



修復郊野公園改善空氣質素



劉惠寧認為，香港的郊野公園有著無限的擴展潛力，如果能夠做好修復工作，對地質的保留以及野鳥的回歸都會有所幫助。同時，增加樹木的植種既能改善空氣質素，也能防止山泥傾瀉的問題。



他建議政府在後海灣淡水交界處恢復魚塘，並種植紅樹，因為紅樹的二氧化碳吸收能力比陸地樹木高出四倍。不過，他表示，今年的施政報告中未能見到這些「自然保育」的計劃。



生態保育舒解年輕人精神



林超英回應「自然」一詞的定義，指這些是自我更新的過程，食物進入人體後也會被自然消耗，因此生與死是密不可分的。他強調生態保育並非一項蝕本的事業，正是降低社會成本的重要環節。他指出，即使是在香港這樣富裕的國家，年輕人的精神狀態仍需關注，提供良好的自然環境有助於人們的身心健康。



作為對於因建設機場第三條跑道而對海洋造成傷害的一種「補償」，政府當局計劃在機場北部水域設立「北大嶼海岸公園」，該公園三面環繞機場，面積約2,400公頃，將是香港第八個及面積最大的海岸公園。



不過，林超英指出，這依然無法完全補償濕地公園的損失，因為已經消失的部分將無法恢復，中華白海豚也難以再度回到該地區。再者，早期工程顧問的費用超過千萬，他建議可以先圈地，然後將保育工作交由非牟利機構來執行。



香港基督教協進會生態關懷事工11月6日在香港聖公會諸聖座堂舉辦「從恐龍化石看香港的自然保育」分享會，邀請地理、生態、環境和岩石的專家，分享恐龍化石與香港的自然保育的關係，探討香港自然保育的前路，王福義博士主持，約200人出席。

