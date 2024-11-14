芬蘭最新研究：年輕男女宗教信仰差異擴大

芬蘭教會研究所於10月31日發布了一項題為《教會在不確定時代中的作用：2020-2024年芬蘭福音路德教會》的研究報告。根據最新研究，芬蘭年輕女性中無神論的比例正在迅速增加。30歲以下的女性比男性更可能是無神論者，這一趨勢十分顯著。



這項研究顯示了年輕男女在宗教信仰和價值觀上的明顯分歧。教會研究所所長漢娜·薩洛馬基在發布會上表示："年輕女性目前顯然正在遠離基督教。"根據蓋洛普教會調查，30歲以下的女性中只有11%表示相信基督教的上帝，相同比例的人表示相信耶穌的死贖了人類的罪。女性對基督教的信仰呈線性下降，年齡越小，對基督教教義的信仰越弱。



薩洛馬基指出，年輕女性的信仰與年長女性有很大不同。相比之下，30歲以下的男性中，相信基督教上帝的比例為18%，其中27%表示相信耶穌的贖罪死亡。男性的宗教信仰從年長到年輕群體的變化比女性少得多。此外，這種變化是非線性的，30歲以下男性中對上帝的信仰比30至50歲男性中更為常見。



薩洛馬基說："年輕男性的宗教信仰在某種程度上有所增強，尤其是對基督教的興趣。但是，大多數年輕男性是自由派，但有一小部分人顯然正在發現基督教並投入其中。"



研究強調的一個新發現是，年輕女性中無宗教信仰的人數在增加，並且越來越多的人將無神論作為他們的身份認同。30歲以下的女性中有31%認為自己是無神論者，而同齡男性中這一比例為26%。薩洛馬基指出："年輕男性傾向於認為自己是無神論者，現在女性的比例已經超過了男性，這是非常特殊的。"



同時，她指出，年輕女性和年輕男性的宗教信仰是多樣的。相當常見的是，54%的年輕女性相信某種高等力量的存在，接近三分之一（31%）相信輪迴。男性也持有這些信仰，儘管程度略低於女性（分別為46%和23%）。



除了宗教，年輕女性和男性的價值觀也不同。薩洛馬基指出："女性更多地向左派和自由方向發展，對男性來說，這一轉變不那麼明顯。對於女性和男性，宗教信仰者比同齡人更偏右，更保守。"



新研究的三大亮點



首先，世俗化持續，祈禱減少。調查詢問了芬蘭人的宗教身份。雖然57%的芬蘭人仍認為自己是基督徒，但這一比例在二十年間下降了16個百分點。與此同時，無神論者、不可知論者和無宗教信仰者的比例增加了。19%的芬蘭人表示他們相信基督教的上帝，二十年前，這一數字為36%。基督教虔誠的統計數據也呈下降趨勢，只有19%的芬蘭人表示他們每週至少祈禱一次，而在2011年，這一比例為30%。



其次，重生基督徒的比例保持不變。最近的一項調查中，6%的芬蘭人認為自己是重生基督徒，這一比例在過去二十年間基本保持不變。2004年，這一比例為7%。相比之下，認為自己是信徒的比例在二十年間從38%下降到24%。



最後，重生基督徒感到自己屬於少數群體。調查詢問了受訪者是否因其宗教或非宗教信仰而感到自己屬於少數群體。重生基督徒中，36%認為自己屬於少數群體。在宗教保守派中，22%認為自己屬於少數群體。認為自己是宗教信仰者的比例為19.2%，異教徒為19.1%，非宗教信仰者為19%，無神論者為18.7%。在認為自己是宗教信仰者的人中，不同年齡段在少數群體認同感上存在差異。70歲及以上的信徒中只有15%認為自己屬於少數群體，而30歲以下的人中，這一比例為32%。(资料来源：Evangelical Focus)

