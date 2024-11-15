現代人尋求占卜算命：聖靈恩雨對抗靈性空洞

國度豐收協會（Asia for JESUS）近期發表了一篇文章，探討聖靈的澆灌如何改變人們的靈性狀態。講者指出，許多現代人因靈性空洞而轉向占卜算命。然而，當聖靈的恩雨降臨在人心時，人們便不再活在恐懼中，而是因主的喜樂而歡快。



先知的預言



講者引用約珥書的預言：「錫安的民哪，你們要快樂，為耶和華─你們的 神歡喜；因他賜給你們合宜的秋雨，為你們降下甘霖，就是秋雨、春雨，和先前一樣。」這段經文不僅是對當代信徒的鼓勵，也提醒信徒要期待神的恩澤如雨般降臨。何西阿書同樣強調，追求認識耶和華將帶來祂的臨在，如晨光的降臨或滋潤大地的春雨。



超自然經歷帶來醫治與恢復



當神的百姓面臨困難時，先知常常傳達神的話語。講者指出，聖經中許多比喻與「水」有關，象徵神在沙漠中開江河，或降下雨水，讓信徒的腹中流出活水的江河。他相信，這些超自然的經歷能夠帶來醫治與恢復，使不可能的事成為可能。隨著神的恩典，見證將如雨後春筍般湧現。



講者分享了在與馬來西亞牧者交流時的見聞。馬來西亞是一個以回教為主的國家，傳福音被視為違法。然而，神的超自然作為卻改變了許多生命。許多回教徒在夢中遇見耶穌，最終歸向基督。這些見證彰顯了聖靈的恩雨如何澆灌人心，創造生命的奇蹟。



缺乏靈性引導的人轉向占卜算命



講者強調，聖靈是所有問題的解答，也是所有病症的良藥。他指出，現代人對超自然的渴望日益增加，許多人因未經聖靈引導而感到空洞，甚至轉向算命和占卜以尋求答案，結果虛假的事物佔據了他們的心思意念。然而，神的靈在信徒內心運行，帶來真實的預言和先知性的服事，遠遠超越偶像和虛假的承諾。



神要處理假冒的領袖



講者提到撒迦利亞書中，神對不良領袖的怒氣。這些領袖依靠自己的方法而非神的旨意來帶領百姓，甚至利用控制和威嚇來操弄信徒，試圖取代聖靈的工作。講者警告，缺乏聖靈的工作，無法使軟弱的羊轉變為勇敢的戰馬。神的靈將興起真正的屬靈領袖，引領信徒走在祂的旨意中。



神要使羊變成戰馬



當危險來臨，大多數動物會本能地逃避，但戰馬卻能勇往直前。戰馬的紀律與專注讓它們在威脅中保持穩定，幫助騎士完成任務。講者提到彼得的故事：在耶穌被賣的那一夜，彼得因感受到威脅而三次否認主，但在五旬節聖靈澆灌後，他卻勇敢站出來傳講神的道，當天就有三千人悔改得救。這正是聖靈如何使軟弱者轉變為勇敢戰馬的最佳例證。

