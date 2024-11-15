珠海市體育中心遭汽車襲擊 當地基督徒一死一傷

珠海市體育中心11月11日（週一）晚間發生駭人汽車襲擊事件，一名男子駕駛汽車衝入人群，造成重大傷亡，包括兩名當地基督徒，其中一人死亡，另一人受傷。



截至目前，官方報導顯示事件已造成35人死亡，43人受傷。襲擊者目前仍處於昏迷狀態，初步調查顯示其行兇動機可能與離婚後的財產分配糾紛有關。



兩名基督徒成為受害者



據悉，珠海市基督教梅華堂的兩位信徒在現場遇害，其中一人在送往醫院的途中不幸身亡，另一人則仍在醫院接受治療。梅華堂主任劉東撥牧師、副主任梁堃雄弟兄得知消息後，立即集結義工前往受害者家中進行探訪，對家屬進行心理疏導，並提供教會的支持與關懷。



劉牧師表示，將會盡一切可能支持受害者的家屬，給予他們心理與信仰上的鼓勵和慰藉，幫助他們度過這段艱難的時期。



基督教界積極響應



廣東省基督教三自愛國會主席及珠海市基督教協會會長樊宏恩牧師在事件發生後立即召開緊急會議，討論事件的影響及後續應對措施。他表示這宗駕駛衝撞行人的案件造成重大人員傷亡，令人十分震驚和痛心。全市基督教堂則為受害者捐款5萬元，以表達對受害者及其家屬的支持。



樊牧師強調，基督教界將加強對宗教活動場所的安全檢查，並開展風險隱患排查整治，堅持防微杜漸，制定有效的應急預案，以確保信眾的安全。他指出，基督教界將在維護社會穩定方面發揮積極作用，為打造平安珠海貢獻力量。



構建安全的社區環境



在會議中，與會者一致認為，這一事件暴露了公共安全管理中的不足，基督教界將加強管理和治安防控，牢牢守住安全底線。他們表示，將繼續致力於提升宗教活動場所的安全保障，確保信徒的生命安全，並為珠海市的社會穩定和群眾安居樂業做好貢獻。



這宗悲劇事件引起社會廣泛關注，不少市民在網絡表達對受害者及其家庭的慰問和支持；而在市內的血站，不少市民自發捐血，希望可幫到傷者；有市民到珠海體育中心獻花哀悼死者，亦有人在網上買花，委托外賣員轉達哀思。

