不僅僅是熱餐--生命河基金會感恩節集會見證服務於身心靈的強大社區影響力

生命河基金會（River of Life Foundation，ROLF）最有活力的事工之一是其食物銀行計劃及設施。他們計劃每月為超過15,000個家庭、約45,000人提供服務。這項外展活動的一個關鍵組成部分是年度感恩節集會和午宴，旨在回饋社區。今年的活動將於11月16日舉行。



此次活動由生命河基督教會（River of Life Christian Church）的新潮英語事工（New Wave English Ministry）與聖克拉拉市長辦公室合作舉辦，感恩節集會不僅提供熱餐和適合家庭的活動。正如ROLF總裁Sam Loh所說，許多參加者來此不僅是為了食物，更是為了精神和情感的需求。



「我認為人們期待［這個集會］更多是為了屬靈需求。因為他們說，『上次我來這裡，有人為我祈禱。』」



在接受《基督日報》（Gospel Herald）採訪時，Sam Loh分享說，儘管ROLF長期以來在感恩節期間為其社區居民提供火雞和其他必需品，作為一個信仰組織，他們希望做得更多。



「三年前，我們說，也許我們可以邀請［人們］到我們的教會，這樣不僅我們有機會接觸並與他們坐下來交談，我們也有機會為他們祈禱。」



展望今年的感恩節集會，Loh回顧了過去幾年活動的影響。



「很多家庭來的時候背負著很多重擔。所以當我們在用餐時與他們交談，他們分享了很多他們的困難。他們能夠與我們分享，請求我們為他們祈禱，」他說。「即使我們不說我們會傳福音給你，我們也有可以為他們祈禱的人--如果他們需要全面支持的話。」



今年，將有超過150名志願者在各個角色中服務，從提供食物和管理遊戲攤位到提供輔導和禱告。志願者是集會的重要組成部分，不僅提供物質幫助，還提供情感和精神支持。



去年，除志願者之外，約有2,000人參加了活動。今年，ROLF預計將迎來來自聖克拉拉縣各地的超過2,500名參加者。



ROLF的食物銀行計劃定期為至少五個不同國籍的客戶提供服務。為了進一步擴大活動的影響力，基金會與當地的西班牙語教會和社區領袖合作。集會向老人院、臨時住房設施和無家可歸者收容所發出了邀請。幾個當地的非營利組織，包括CityTeam，也加入了支持行列。



談及集會的主要亮點，Sam Loh說：「我們發現這個集會對很多家庭產生了很大影響。他們有很多情感需求、精神需求或物質需求，他們能夠在節日期間來到這裡，發現有願意與他們交談的人，有願意為他們祈禱的人，和願意聆聽他們的人。我們認為這對很多人來說是非常有影響力的。」



Loh補充說，過去參加者的反饋非常積極。「這些人去年來了，說，嘿，謝謝。不僅是食物，熱餐，還有人聽我說話。」



按服務人數計算，ROLF是加州最大的食物銀行之一，該機構也因其外展活動而廣受認可。他們也是最大的亞裔組織，能夠接觸到廣泛的亞裔人口。



儘管其根基在亞裔社區，ROLF服務的客戶中有80％來自非亞裔背景。該基金會也是當地非營利組織強大網絡的一部分，幫助從其設施分發食物和服務給有需要的人。



「我認為這是我們需要讓社區人們知道的，這裡有幫助，我們可以幫助--不僅物質層面，還有在精神和情感層面，」Sam Loh說。

