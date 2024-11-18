巴黎聖母院大火後重生：真假聖母像巡遊回歸





巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）於2019年遭受嚴重大火後，經過近五年的修復工作，將於12月7日重新對外開放。修復完成後，聖母院中歷經火災而倖存的聖母瑪利亞雕像將重返其原位，成為這座歷史地標重生的象徵。



為了慶祝聖母院的重新開放，自11月7日起，「真跡聖母瑪利亞雕像」與「複製聖母像」開始在巴黎多座教堂進行巡展，並於上週五（11月15日）舉行盛大的遊行儀式，護送雕像「回家」。



此次遊行吸引數百名信徒參與，他們手持蠟燭、吟唱聖詩，隨著雕像的步伐緩緩前行。巴黎大主教烏爾里克在儀式中主持祝福，形容這尊雕像為全球信徒的「指明燈」，象徵著安慰與希望。



這尊原名「聖母與聖嬰」（Vierge à l'Enfant）的雕像高約180公分，自14世紀以來便是一個重要的信仰象徵。1818年，雕像從附近一座小教堂遷至聖母院，1855年被安置於中殿內部，成為今日廣為人知的「巴黎聖母雕像」。



2019年火災後，真跡雕像被臨時安置在距離聖母院約1公里的聖日耳曼奧塞爾教堂（Saint-Germain l'Auxerrois）。該教堂成為臨時教堂，並設置了解說看板，供信徒和遊客瞻仰與學習。同時，2020年6月製作的等比例複製品也在聖母院前廣場展出，象徵聖母院的持續重建。



隨著聖母院的修復接近尾聲，巴黎將舉辦一系列慶祝活動，包括文化展覽、音樂會及特別宗教儀式，活動將延續至12月15日。官方還推出免費預約系統，讓每位訪客能更好地享受修復後的壯麗景觀。



巴黎聖母院曾是巴黎的信仰和文化中心，這次重新開放不僅標誌著歷史遺產的重生，也象徵著災難過後的希望與團結。這座哥特式建築將再次成為巴黎人及全球訪客心中的燈塔，重回日常生活的核心。

