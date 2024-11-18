國際團結榮獲2024抗擊饑餓與貧窮獎：拯救生命，重建未來

救援組織國際團結（Solidarités International）因其在抗擊饑餓與貧窮方面的卓越貢獻，榮獲2024年《The.ORG Impact Awards》"抗擊饑餓與貧窮獎"。該組織長期致力於在戰爭、自然災害和極端困境中，為最需要幫助的人提供水、食物和庇護。



全球行動：即時救援與長遠發展



國際團結目前在26個國家運作，專注於支援最脆弱的社區。其工作不僅關注即時的救援行動，還強調與當地社區的緊密合作，推動可持續發展，確保其方案在長期內發揮深遠影響力。



組織的潔淨水項目是核心之一，通過大規模的水資源改善，幫助數百萬人獲得基本的生存條件。這不僅挽救了生命，也為當地的經濟與社會重建打下了基礎。



首席執行官凱文‧戈德堡（Kevin Goldberg）表示，此次獲獎是對團隊努力的高度認可，同時也彰顯了全球在解決饑餓與貧窮問題上的共同承諾。他指出，當前世界面臨越來越多的挑戰，國際團結將繼續以行動為最弱勢群體提供希望與支持。



聚焦全球人道危機



國際團結的應急小組在許多危機地區發揮關鍵作用，包括索馬里、巴基斯坦、埃塞俄比亞、巴勒斯坦和烏克蘭。在烏克蘭持續的衝突中，營運總監澤維爾·勞斯（Xavier Lauth）強調，救援工作不僅關乎即時生命安全，還需針對當地需求制定精準的長期計劃。他呼籲國際社會提供持續支持，協助烏克蘭的危機應對與重建。



巴勒斯坦的情況同樣引發關注。緊急國家主任凱瑟琳·哈蒙（Kathleen Hamon）指出，當地部分地區因污染導致兒童疫苗接種不足，進一步威脅公共健康。國際團結正在與社區合作，改善水源供應，滿足基本需求，並強化當地抗災韌性。



創造一個更安全的世界



戈德堡總結道，國際團結的目標是建立一個更安全、更有韌性的世界。透過不斷改進應急計劃、優化資源配置以及深入理解當地需求，該組織為改善全球貧困和饑餓問題貢獻著力量。



國際團結的努力證明，人道救援不僅是短期的任務，更是一個關乎未來的承諾，致力於幫助受災地區實現可持續發展與真正的自我重建。

