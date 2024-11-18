神學日主題「兩個婚禮一個殯禮」：陳永超倡多元場景築心靈家園

香港中文大學崇基學院神學院於11月2日舉行神學日感恩崇拜，邀請天主教香港教區副主教陳永超神父主講，講題為「兩個婚禮撞上一個殯禮」。陳神父在講道中勉勵神學生與信徒在各種場景中尋找耶穌的陪伴，並積極推動救恩信息的傳播，為人類得救攜手努力，展現基督信仰的團結力量。



耶穌的住處不僅在天上，也在人間



陳永超神父指出，神學畢業生即將進入不同的牧養崗位，無論在聖堂、醫院、學校或任何服務地點，都可以成為天父的家。他提醒信徒：「主喜歡居住在每個信徒的心靈中。」無論是主持婚禮的喜慶，殯禮的悲傷，還是畢業禮的期盼，情緒的起伏不應影響信徒的核心使命：隨時返回耶穌賜予的心靈住處，從中汲取安慰與力量。



他進一步闡釋：「耶穌所說的住處，不僅在天國，也在地上。當我們與祂同在，就能找到心靈的安息之所。」



打造多元心靈居所，傳播救恩信息



陳神父鼓勵畢業生相信耶穌的應許：「父的家有許多住處。」這些住處不僅限於傳統聖地，還包括那些尚未接觸耶穌的地方。他呼籲神學生和信徒勇敢踏足未開墾的領域，將這些地方轉化為主的居所，因為「主最願居住的地方，就是我們的心靈」。



他表示，神學院的訓練幫助學生在內心築造了耶穌的居所。面對人生的無常與挑戰，信徒可以隨時回到這座住處，與主同行，尋求內心的平靜與力量。他勉勵信徒無論身處苦境還是困難，都應向主傾訴內心，並信靠祂的安慰與陪伴。



展現基督教團結力量



陳神父特別提到聖保祿宗徒的精神，鼓勵信徒無條件地傳播真道，將耶穌的福音帶給尚未認識祂的人。他同時強調，不同宗派的基督徒應攜手合作，共同致力於人類的救贖事工，展現基督信仰的團結力量。



神學日的講道以感恩與使命為核心，喚起與會者在各種場景中不忘主的同在，並激勵神學生與信徒攜手在多元場景中構建「心靈居所」，以救恩信息為世界帶來希望與光明。

