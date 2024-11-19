港產片《破．地獄》探討生死 夏志誠指真正打破地獄的是耶穌！

香港劇情片《破．地獄》成為首部聚焦香港殯儀業的電影，天主教香港教區輔理主教夏志誠主教指出，耶穌真正打破了地獄，祂的死而復活顛覆了人們對生死的看法。



天主教香港教區輔理主教夏志誠主教在一段講道視頻中指出，《破．地獄》其實是深入探討香港現代社會面臨的挑戰，包括性別、同性關係、家庭與社會問題等，電影中的「破地獄」雖然表面上與宗教儀式有關，但實際上是在討論現世的問題。



他指出，燃燒金銀衣紙等儀式反映出人們試圖將現世的擔憂投射到來生，這是一種存在主義的思考。他認為，電影所傳達的觀點是要人們放下對過去的執著，珍惜當下的生活。



在談到基督信仰的人生觀時，夏主教強調三個要點：



生命的關係：夏主教指出，我們的生命與天主密切相關，祂在愛裡面創造了我們，真正的圓滿是回歸於祂的愛中。他強調，即使面對生命的困難與挑戰，天主的愛始終大於一切，並且在耶穌的死而復活中啟示了這一點。



主耶穌縱使被釘在十字架上是那麼殘忍、那麼不合理、那麼無天理可以說，但是，耶穌堅持天父是愛祂的，天父的愛是常存的，一直到底。耶穌說：「復活在我，生命也在我。信我的人，雖然死了，也必復活。」（約翰福音11:25）



對地獄的理解：電影中所描述的地獄，代表著社會施加的禁忌與規範。夏主教提醒信徒不要將自己囚禁於懷疑與自我否定，天主不愛我，天主怎會要我？ 因為天主的愛永遠比我們的罪大，我們永遠可以投奔信靠祂。



「破」的意義：夏主教提到電影中的「破」字，象徵著在摧毀舊有的束縛後，尋找新的方向與立場。正如中國有句話說「破立」，破了之後要立，走去哪裡？有甚麼立場？有甚麼建立？他呼籲信徒擁抱自由，選擇追隨唯有的真善美，即主耶穌基督的教導，從而打破一切的地獄。



最後，夏主教引用約翰福音14章6節說明信仰的核心，耶穌說：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」這段話強調了基督教信仰中生死觀的深刻意義，並鼓勵人們在生活中追求與主的愛的關係。

