全球領袖高峰會 千人雲集提升領導力裝備未來





一年一度的台灣全球領袖高峰會（GLS）於11月15至16日在新店行道會舉行。今年的主題是「裝備未來」， 吸引超過1200名與會者，匯聚多位國際領袖及講者，分享領導力與個人成長的寶貴經驗。台灣有超過50間教會及機構的代表積極參與。



首日亮點：激勵人心的主題分享



執著的權利



據台灣全球領袖高峰會報導，在峰會的首日，生命教會（Life.Church）創辦人克雷‧葛羅雪牧師以「執著的權利」為主題，鼓勵與會領袖追求自己的理想，呼籲大家攜手改變世界。他熱情洋溢的演講引起了與會者的共鳴。



掌握故事力



暢銷作家金卓拉·霍爾（Kindra Hall）分享了「掌握故事力」的重要性。她強調每個人都有故事可講，而關鍵在於如何勇敢地分享這些故事。



衝突的妙用



喜劇思想領袖、演員及作家小邁克爾（Michael Jr.）以「衝突的妙用」為題，強調在面對變遷環境時，保持內心平靜的重要性。



正確犯錯



哈佛商學院教授艾美·埃德蒙森（Amy Edmondson）提到「正確犯錯」，鼓勵大家將對完美的追求轉變為持續進步的心態，並勇於面對挑戰。



幸福方程式



哈佛大學的亞瑟·布魯克斯教授（Arthur C. Brooks）以「幸福方程式」為題，強調提升個人價值與幸福感的重要性。



清晰異象



杜克大學藍魔鬼男子籃球隊主教練麥克·薛塞斯基（Mike Krzyzewski）分享了如何通過清晰的異象來帶領團隊邁向成功，並強調了團隊中的價值觀。



溝通的七種頻率



「馬賽克教會」（MOSAIC）創辦人暨主任牧師艾文·麥瑪努斯（Erwin Raphael McManus）講解了「溝通的七種頻率」，強調溝通的重要性，以及如何在不同環境中建立良好的溝通橋樑。



在台灣新店行道會舉辦的全球領袖高峰會第二天，來自各界的著名講者繼續分享感人故事和深刻見解，激勵著所有與會者。



次日亮點：觸動心靈的生命見證



軟弱中得剛強



「瓊妮之友」（Joni and Friends）創辦人瓊妮‧塔達（Joni Eareckson Tada）以她的親身經歷作為開場，主題為「軟弱中得剛強」。她描述自己在一次跳水事故後的癱瘓生活，並分享上帝如何使她從深淵中被拯救。如今，她成立的慈善機構「瓊妮之友」已成為美國最大的組織之一，向全球13億殘障者傳遞耶穌的愛與希望，並強調：「我將竭盡所能，完成上帝的交付！」



動態驅動力



播客主持人莫莉‧弗萊撒（Molly Fletcher）在「動態驅動力」的演講中指出，追求目標時最重要的不是結果，而是過程中成為的那個人。她鼓勵大家保留好奇心和勇氣，以此點燃追求愉悅生活的熱情。



最強核心力



全球研究學者、企業家馬克斯‧巴金漢（Marcus Buckingham）帶來了「最強核心力」的演講，他探討「愛」作為核心力量的重要性，鼓勵大家發揮自己的特長，以愛的心態來引領他人，為社會帶來更多信任與美好。



超乎常理的款待



旅館業宣教士、米其林三星餐廳老闆威爾‧吉達拉（William Guidara）以「超乎常理的款待」分享建立人際關係的藝術。他的實例生動展示了用心和創意在款待中的重要性，向與會者傳遞了真誠關懷的力量。



領導力傳承



「全球分支機構」（Branches Worldwide）執行董事、作家丹‧奧沃拉比牧師（Dan Owolabi）進一步探討了「領導力傳承」的主題，分享他母親的故事和自己如何將價值觀傳遞給女兒。他強調每個人都擁有無限潛能，並鼓勵所有人永不放棄自身的價值。



永光家族的三代精神



台灣的永光化學總經理陳偉望受邀講解永光家族的三代精神，強調透過「家族憲法來貫徹信仰文化的重要性，其分享獲得與會者的熱烈回響。



扼殺傳承的隱形殺



最後，全球領導力網絡（GLN）總裁暨執行長大衛‧艾許克拉夫特（David Ashcraft）以「扼殺傳承的隱形殺手」提供五個領袖特質，提醒在場者要抵制驕傲，保持謙遜，以保有正面的影響力。



信任上帝的計劃



會議的尾聲，主辦機構標竿教育基金會的執行長夏昊霝牧師以神秘的「明信片」隱喻總結其道，告訴大家面對挑戰時要信任上帝的計劃，未來會明白每一過程的意義。

