英坎特伯里大主教掩飾戀童醜聞辭職：聖公會陳謳明表示震驚

香港聖公會教省主教長陳謳明大主教對坎特伯里大主教韋爾比（Justin Welby）近日宣布辭職的聲明表示震驚，並感謝他對香港及澳門聖公會的關懷和支持。



陳謳明大主教：感激韋爾比長期支持



據香港聖公會刊物《教聲》消息，香港聖公會教省主教長陳謳明大主教對坎特伯里大主教韋爾比（Justin Welby）近日宣布辭職的聲明表示震驚。陳大主教在公開聲明中指出，韋爾比在過去12年的領導中展現了卓越的奉獻精神，對香港及澳門聖公會的關懷和支持深感感激，並強調這段情誼將永遠銘記於心。



陳大主教表示，韋爾比的請辭令人心痛，但他強調，儘管面臨困難，我們應該繼續努力，讓韋爾比所倡導的使教會成為安全場所的精神在普世聖公宗中得以延續。他呼籲所有弟兄姐妹在這一艱難時刻，為韋爾比大主教和英格蘭聖公會，以及普世聖公宗的未來祈禱。



韋爾比大主教：未能妥善處理深感抱歉



坎特伯里大主教韋爾比（Justin Welby）在11月12日（星期二）發布的辭職聲明中宣布將辭去坎特伯里大主教職務，並已獲得英王查理斯三世的同意。此次辭職引起了廣泛的關注，韋爾比在聲明中詳細說明了辭職原因。



根據韋爾比的說法，教會內部獨立報告指出，資助青年夏令營的基金會前主席、已故的英國律師約翰‧史密斯（John Smith）涉嫌多宗性侵和虐待事件。韋爾比承認，自2013年以來，他已經了解此事，但當時誤以為已報警並跟進調查，對此深感抱歉。他表示，自己自作主張地相信事件最終會得到妥善處理，卻未考慮到受害者所承受的漫長痛苦。



作為大主教，韋爾比強調他對個人及組織的責任，申明辭職符合英格蘭聖公會的整體利益。他表示，待其完成對英格蘭聖公會及普世聖公宗的責任後，將確定正式的離任日期。



韋爾比指出，這一決定不僅是為了他個人的責任承擔，更是要讓英格蘭聖公會重視改革的必要性，並對創造一個更安全的教會表達深切的承諾。他感慨，在這一時刻，自己與所有受害者同哭同行，也對英格蘭聖公會在防護政策方面的失敗感到愧疚。韋爾比自2013年擔任大主教以來，一直致力於此方面的改革，然而其成效將由他人來評價。



在辭職期間，韋爾比承諾將繼續與受害者會面，並在必要的風險評估程序完成之前，暫時將其他所有職務交由他人處理。他還請求外界為他的妻子卡羅琳及孩子們祈禱，因為他們在其事奉生涯中始終是最重要的支持。



韋爾比最後強調，他深愛英格蘭聖公會，並感到榮幸能為其服侍。他希望這一辭職決定能引導大家回到耶穌基督對每個人的愛的核心。此次辭職無疑在教會內部引發了對改革及信任重建進一步討論的必要。

