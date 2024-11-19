全球宣教士齊聚肯尼亞 分享壓力與挑戰中的盼望之道





第四屆全球宣教士關懷網絡（Global Member Care Network, GMCN）大會於2024年10月29日至11月1日，在肯尼亞奈洛比郊外的曼佐尼（Maanzoni）順利舉行。围绕「關懷收割者的力量」这一主題，超過350名來自世界各地的宣教士、講員及機構代表參與這場盛會，共同探討如何在宣教工場中為宣教士及其家庭提供全面的支持，幫助他們在壓力與挑戰中持續有果效地服事主。



跨越文化與挑戰的聚會



本次大會吸引了來自48個國家、6大洲的與會者，充分展現了全球宣教士關懷事工的多元性與廣泛影響。其中，非洲代表團規模最大，共有135人參加；北美洲代表緊隨其後，有114人；來自亞洲、拉丁美洲、歐洲及大洋洲的代表也踴躍參與，充分體現了「普世使命」的重要性。



與會者來自不同背景，包括教會、跨教會組織、社區機構及專業輔導人員等。他們齊聚一堂，分享在宣教過程中面對的靈性、心理、財務及文化挑戰，並透過工作坊及專題研討，共同尋求解決之道。



深入探索宣教士的真實需要



全球宣教士關懷網絡協調員暨大會召集人哈利·霍夫曼（Harry Hoffman）指出，宣教士面對的挑戰常常被低估甚至忽略。「許多宣教士長期工作在跨文化環境中，經歷劇烈的轉變，這不僅增加了生活上的壓力，也讓他們面臨心理倦怠的危機。」霍夫曼說。



他特別提到，語言障礙、文化差異，以及在陌生環境中撫養子女，都是宣教士面臨的核心問題之一。「宣教士關懷的核心是幫助他們在情感、關係及靈命上得著建造，讓他們能更堅韌地面對挑戰。」霍夫曼補充道。



此外，宣教士子女的需求同樣不容忽視。一位與會者分享了自己成長過程中的困難，因父母在北肯尼亞偏遠地區服事，他錯過了多年的學校教育。為了彌補類似的遺憾，他後來創立了「非洲宣教士子女事工」（African Missionary Kids Ministry），專門提供靈性、社會及教育支持，幫助宣教士的下一代健康成長。



建立合作與文化適應的榜樣



本次大會的主題為「關懷收割者的力量」，旨在透過經驗分享與合作網絡，幫助不同地區的宣教事工得以長遠發展。例如，尼日利亞及韓國的成熟關懷網絡，為中國、印尼及非洲的新興關懷事工提供了寶貴的經驗與資源。



霍夫曼強調，「文化情境化」的宣教士關懷尤為重要。「例如，在拉丁美洲和非洲，家庭與社會聯繫是非常重要的支柱。那麼，當宣教士被派往叢林地區或沙烏地阿拉伯這類環境時，他們需要哪些特定的支持？這些都是我們需要思考的課題。」



與會者還深入探討如何透過區域性合作提升事工果效，例如拉丁美洲的COMIBAM組織專注於地區宣教行動協調及關懷，非洲國家事工聯盟（MANI）及歐洲宣教士關懷網絡等也分享了多元化的支持模式。



面對苦難與挑戰的靈性對話



宣教士在服事過程中往往會面對痛苦與創傷。本次大會特別設立專題，從聖經與文化的角度探討受苦的意義，幫助宣教士從不同情境中尋找屬靈的應對之道。



同時，大會還安排了多元化的工作坊與研討會，內容包括危機與創傷處理、安息年的重要性、內在醫治與饒恕、以及在多文化團隊中如何更有效地合作。此外，針對宣教士家庭的支持議題也被重點提及，包括財務規劃、兒童輔導、婚姻關係的建造，以及單身宣教士的心理支持等。



來自與會者的真實回應



一名與會者在會後表示，大會幫助他們凝聚了來自肯尼亞、埃塞俄比亞、坦桑尼亞及烏干達的38名宣教士，共同成立了「東非宣教士關懷小組」。他說：「請為我們代禱，幫助我們在這條旅程中互相扶持，攜手同行。」



另一位與會者感慨道：「這次大會選擇了如此多有熱情的講員，大家都真心致力於宣教士關懷事工。這是一個神所帶領的機會，讓來自不同背景的人走到一起，共同討論如何更好地支持宣教士。期待下一次大會！」



期待未來的發展



全球宣教士關懷網絡大會每三年舉行一次，上屆於厄瓜多基多舉行，極大地推動了拉丁美洲地區宣教士關懷結構的建立與發展。霍夫曼特別指出，巴西的關懷系統已經相當成熟，而智利、玻利維亞、哥倫比亞及阿根廷的年輕事工也正逐步擴展。



「透過在不同地區舉行大會，我們希望不僅推動當地關懷事工的成長，更能從這些地區學習寶貴的經驗。如今，非洲的宣教士已經遍布全球，他們的經歷將成為全球宣教事工的重要資產。」霍夫曼總結道。 (资料来源：Christian Daily Intl)

