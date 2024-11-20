慈善組織舉辦「祝福馬六甲嘉年華」服務弱勢群體





基督教非營利慈善組織AgapeCARE於11月9日在馬六甲購物中心舉辦「2024年祝福馬六甲嘉年華」，旨在服務當地的貧困、有需要及弱勢群體。



馬來西亞基督教（Christianity Malaysia）報導，該次嘉年華聚焦於幾項重要目標，首先是希望讓貧困家庭或個人，包括各年齡層的孩子和老人（AgapeCARE已知或推薦的對象），能夠體驗和享受這一盛會。活動中，主辦方提供嘉年華優惠券和現金券，以表達社會對這些群體的關懷，並鼓勵他們在嘉年華結束後到AgapeCARE的「HOPe舊愛店」兌換相關商品。



此外，嘉年華還為公司、組織、機構和供應商提供一個平台，讓他們在愉快的氛圍中與馬六甲社會互動。活動中安排了各種遊戲、音樂和表演，增進社區的聯繫。



組委會由不同教會的成員組成，其中馬六甲基督堂的籌委會主席Tom Cherian牧師、AgapeCARE協會的執行主席Josephine Au及副執行主席Caroline Chua呼籲當地教會支持此次嘉年華，並本著基督教社區服務的精神積極響應。



當地教會踴躍參與，贊助攤位、捐贈待售物品、協助出售優惠券，並在嘉年華攤位做義工，甚至有非基督教組織提供理髮服務及捐贈物品。



在哥打馬六甲國會議員YB Khoo Poay Tiong的主持下，嘉年華正式拉開序幕，為期四小時的活動中，室內舞台上演出了文化舞蹈、音樂及其他表演，展示當地的才華，並在整個活動期間提供娛樂，直到下午2時。



由於此次活動在商業商場舉行，非基督徒的購物者也被吸引到嘉年華攤位，積極購買物品。活動的所有收益將用於資助AgapeCARE旗下的多個項目，包括主要為貧困兒童提供基礎教育和課後託管服務的Solid Rock學習中心，以及專門針對單親家長的OPal計劃。



AgapeCARE的這項活動不僅成功促進社區的團結，也為有需要的人士提供實際的支持與希望。

