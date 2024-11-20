前國度事奉中心總幹事何寶生傳道安息主懷

前國度事奉中心總幹事何寶生傳道（1956年—2024年）於周日（11月17日）安息主懷，何寶生是一位深具影響力的香港基督教傳道人、出版人及音樂人，對華人基督教界貢獻良多。



神國將領 生命鬥士



何寶生於2004年先後創立國度事奉中心及國度復興報，並曾任國度事奉中心總幹事、香港以琳書房的執行董事及協盛建築集團文化推動總監。據國度復興報（香港）消息，何寶生畢業於基福神學院，曾在河用仁宣教士的萬國敬拜與讚美事奉中經歷復興。



1991年，他在韓國的一次聚會中，領受了為華人進入命定的呼召，並將自己的生命獻上，以合一滿足天父的心意。1995年，何寶生於香港創立以琳書房，旨在回應神對華人教會的心意。



2004年，他創立國度事奉中心及國度復興報，致力於將福音傳回中東，努力讓以實瑪利和以撒兩位長兄回到神的家中，以回應神對華人教會的心意。自2010年起，他參與了全球家人同行團隊，協助在香港舉辦7次大型聚集，並與中國及其他國家的信徒同行。



自2021年起，何寶生被神差派進入職場，專注於在商業及七山領域建家，興起神的兒女和祭司。他的事工廣泛影響了無數生命，成為許多人的屬靈父親。



國度事奉中心董事陳世強律師在追悼中表示，何寶生傳道打了美好的仗，如今息了他的勞苦，在天父的懷中安息。他對主的信心、對擴展神國的忠誠，及他為主的心所做的見證，將永遠留在我們心中。陳律師強調：「我們永遠懷念寶生，一位神國的將領、一位生命的鬥士、一位慈愛的屬靈父親！」



公開呼籲會眾迎接主再來作王



何寶生近年亦積極參與教界的公開活動。2020年，國度事奉中心主辦、香港禱告會協辦「High Place High Praise」網上12小時敬拜活動，吸引來自香港、中國、台灣、澳門及馬來西亞的華人敬拜隊獻唱。時為國度事奉中心總幹事的何寶生呼籲會眾準備好迎接主再來作王，並引用路加福音13章形容耶穌好像母雞招聚小雞，期盼以色列人能夠回轉。



2018年，何寶生與另外四位牧者劉穎、何志滌、陳恩明、譚子舜組成跨年齡層的「溫文五牧」，在旺角麥花臣場館舉行慈善演唱會，藉音樂打破隔膜，傳遞愛與希望，喚發社會的愛心。

