「港版德蘭修女」潘靈卓城寨傳道20年 獲樹仁大學頒榮譽社會科學博士

香港樹仁大學宣布，將於本月29日第50屆畢業典禮中，向傳教士潘靈卓（Jacqueline Pullinger）頒授榮譽社會科學博士學位，以表彰她對香港社會的無私奉獻和正面影響。



港版德蘭修女城寨傳道20年



香港樹仁大學將潘靈卓譽為「港版德蘭修女」，指她一生致力於服務社會基層，對任何有需要的人士都樂於伸出援手。1966年，年僅22歲的潘靈卓從英國來到香港宣教，在一名傳教士的引介下走進了「三不管」的九龍城寨傳道，並在此服務超過20年。



1981年，她創辦了非牟利機構「聖士提芬會」，在全港各區服務基層市民，提供各類復康和家庭服務，並逐步將服務擴展至東南亞國家。1997年，聖士提芬會獲政府批出沙田亞公角地皮，建立了「城門之源」提供住宿戒毒服務，至今仍在運作。



樹仁大學讚揚潘靈卓多年來的博愛精神有目共睹。當局清拆九龍城寨後，在改建而成的九龍寨城公園豎起了潘靈卓峯，以讚揚她引導無數吸毒者、妓女和露宿者重獲新生的貢獻。



傳記《追龍》搬上舞台



潘靈卓早期在香港的宣教歷程記載在她的傳記《追龍》，該書於2008年被搬上舞台重演她的事跡，並舉辦了見證分享會。潘靈卓在會上解釋「追龍」一詞的含義，即吸毒者以火柴盒吸食白粉的吸毒方式。



她說：「我當時曾經目睹城寨內有一百人同時追龍，真的好慘。」並指九龍城寨是個三不管之地，有無數吸毒者從城外跑到城內吸毒，也有女孩子當妓女賺錢給男友吸毒。「當時若耶穌來（香港），祂一定會來九龍城寨。」



潘靈卓指耶穌愛城寨裡的人，而她當時靠著耶穌，在城寨幫助過無數吸毒者信主及以福音戒毒，後來亦將宣教的經過寫成《追龍》一書。



城寨清拆30周年 電影借鑑《追龍》



今年是九龍城寨清拆30周年，香港電影《九龍城寨之圍城》於7月上映掀起一波熱話，導演鄭保瑞表示讀過《追龍》一書後深受潘靈卓事跡觸動，改變了對拍攝該電影的看法。回溯1980年代的寨城，深受《追龍》觸動，當中也有過來人因為潘靈卓而擺脫黑幫和毒品，甚至稱呼潘靈卓做「大佬」，兩人至今仍有聯絡。



潘靈卓的無私奉獻和博愛精神在香港社會永遠被銘記，她的事跡不僅感動無數人，也為社會帶來深遠的正面影響。

