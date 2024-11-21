唐崇榮聖誕巡迴佈道會展開：戰爭瞥見福音曙光

唐崇榮牧師聖誕國際巡迴佈道會將於11月28日展開，主題為「歷史中的以馬內利」，涵蓋5國18城。唐牧師在宣傳視頻中指出，聖誕節已變成商業化節日，強調耶穌誕生的真正意義。



該次佈道會第一站在印尼爪哇島的三寶壟、萬隆等地，隨後到東京、高雄、台北、馬來西亞吉隆坡、新加坡，然後返回印尼泗水、古邦等地。



在宣傳視頻中，84歲高齡的唐崇榮牧師開宗名義指出，美國人不信耶穌，聖誕節只注重買賣禮物、賺錢、把聖誕樹張燈結彩、聖誕老人派發禮物，耶穌的地位不知去了哪處。



根據社會學的調查，聖誕節日子是人犯罪數目增加的時刻，聖誕節期間醉酒打交事情增加。縱使教會紀念聖誕節，但是跟初期的聖誕已經完全不一樣。



對於台北的聖誕節，唐崇榮直指跟耶穌誕生的第一次聖誕相差太多，在忠孝東路一大堆店舖掛著Merry Christmas的裝飾，台北最大型的商場張燈結彩成為聖誕購物中心。新加坡烏節路每年花幾百萬買燈，把整條街裝成非常富麗堂皇。



紐約第五大道最大的街，佈置了最大的聖誕樹、最貴的燈飾。法國巴黎大道、英國倫敦等地都是如此。



不過，因著戰爭，這些富麗堂皇的裝飾景象都大不如前，整個世界充滿戰爭、憤怒、仇恨的聲音，沒有福音傳、沒有真正的喜樂，究竟聖誕真正的意義是甚麼呢？



唐崇榮表示，耶穌誕生之時全地的猶太人都不知道，然而天使向瑪利亞說：「不要懼怕！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的； 因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。」（路加福音2:10-11）



天使並且叫伯利恆的人去看一個嬰孩，祂被白布包起來，躺在馬槽裡，這個人就是創造世界的基督、萬王之王的基督、上帝至高至聖的兒子基督！

