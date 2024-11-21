德州通過幼兒園開設聖經課程引發激烈討論

德克薩斯州教育官員週二（19日）以微弱優勢投票初步批准一項新課程，其中包括為幼兒園開始的兒童開設聖經課程，被視為該州和其他地方不斷努力將基督教原則引入公立學校的一部分。



據路透社報導，該課程計劃在社會卻引發對立的聲音，被指違反美國憲法禁止政府支持宗教的規定，即政教分離的原則。州教育委員會以8比7的投票結果將該課程保留在可能在周五的會議上獲得最終批准的項目清單中。



週一，在一場持續到深夜的馬拉松式聽證會上，100多名公眾發表評論，隨後做出初步決定。德州一直處於基督教保守派運動的最前沿，該運動旨在公立學校推廣宗教。



去年，德州成為第一個立法允許公立學校有牧師的州，共和黨立法者重啟法案，要求在學校教室展示《十誡》，在路易斯安那州通過的類似十誡法時，卻被聯邦法官暫時阻止。



據反對此類法律的倡導組織美國政教分離聯盟稱，今年有超過20個州的立法者提出了至少91項法案，旨在擴大公立學校的宗教信仰。



反對人士擔心這些課程可能會讓其他信仰的學生感到困惑或孤立，包括猶太人和穆斯林。「我只是認為，如果我們試圖讓任何一種宗教接管太多事情，我們就有可能損害具有不同信仰的兒童的經歷，」董事會成員麗貝卡·貝爾-梅特羅週二表示。



達拉斯南方衛理公會大學宗教研究教授馬克·錢西（Mark Chancey）亦反對該課程，他稱除了強調基督教之外，這些課程也不適合幼兒的年齡。「他們以非常真實的方式講述這些故事，這可能會說服孩子們接受他們的說法是真實的。」他引用一個包含《創世紀》故事的幼兒園單元為例。



然而，支持者包括州長格雷格·阿博特認為，這些課程提供了重要的文化和歷史背景，而不是宗教灌輸。「這與宗教或傳教無關，」董事會成員湯姆·梅納德在周二的會議上表示。「這關乎文化意識。」



這項初步批准的課程計劃在德州引發廣泛的討論和爭議，未來幾天內可能會有更多的支持及反對的討論。

