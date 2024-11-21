瑞士天主教徒退會人數一年內激增

根據一項研究，因羅馬天主教會長期掩蓋性丑聞，导致瑞士天主教徒退會人數一年內激增，此外，改革宗新教會的退會人數也接近40,000人。



瑞士牧靈社會學研究所（Swiss Pastoral Sociological Institute, SPI）最近報告指出，天主教徒的退會人數從2022年的34,461人激增至67,497人，增幅接近3%。



根據SPI的資料，日內瓦、瓦萊、紐沙泰爾和沃州是受影響最小的地區。然而，這與當地的組織結構也有關，因為這些地區沒有正式的教會會員制，德國新聞網站Pro Medien Magazin報導。



瑞士羅馬天主教各地方教會的總秘書長烏爾斯·布羅西（Urs Brosi）表示：「2023年的退會潮在規模上是前所未有的。這是羅馬天主教會數十年來對性暴力視而不見、包庇加害者的結果。教會保護的是加害者，而非受害者。」



蘇黎世大學於2023年9月發表的一項研究揭露，瑞士天主教會在過去幾十年內，涉及超過1,000宗性虐待案件。



即便在教會性虐待丑聞曝光之前，瑞士的宗教脫離現象已加速。根據聯邦統計局（FSO）公布的數據，到2022年，不信教的人群（34%）已經超過了天主教徒（32%）、新教徒（21%）和其他信仰群體（12%）。



改革宗新教會也在面臨退會潮



SPI的研究還顯示，瑞士改革宗新教會也註冊了近40,000人的退會人數，比去年增加了三分之一。



該研究指出，「這一現象是教會成員長期流失的結果，既受到結構性因素的影響，也源於個人選擇。許多成員與教會的關聯較為鬆散，這有助於退會潮的形成。」



「媒體的報導讓一些人回想起自己是教會成員，並促使他們意識到自己早已退會」，他們補充道。



然而，瑞士改革宗新教會會長麗塔·法莫斯（Rita Famos）則指出，「我們不能只將責任歸咎於其他機構，我們必須更積極地面對挑戰，才能對那些與教會關係較為鬆散的人群保持吸引力與可信度。」



她承認，「教會的規模以會員人數來看確實縮小了，但若從社會價值與影響力來看，教會依然擁有重要的地位。」



她總結道：「我們的任務是繼續為人們提供對話、靈性和奉獻的空間，因為教會不僅是機構，它是一個活生生的社群，通過成員的奉獻，應對當前的挑戰，並深深根植於社會當中。」

