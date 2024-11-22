特朗普提名前南方浸信會牧師道格·柯林斯擔任退伍軍人事務部部長





美國當選總統唐納德·特朗普近日提名一位前南方浸信會牧師道格·柯林斯擔任退伍軍人事務部部長。



道格·柯林斯，喬治亞州蓋恩斯維爾人，曾在1994年至2005年擔任奇科比浸信會的高級牧師，並有豐富的牧養經驗。他還曾擔任查托霍奇浸信會協會的牧師，擁有新奧爾良浸信會神學院的神學碩士學位。道格·柯林斯和妻子麗莎是蓋恩斯維爾湖木浸信會的成員。



道格·柯林斯不僅是南方浸信會認證的牧師，還在空軍預備役服役。自2002年起，他曾在9/11恐怖襲擊後加入空軍，並在2008至2009年期間被派遣到伊拉克執行任務。在空軍服役之前，道格·柯林斯曾在海軍服役兩年。。



"像道格·柯林斯這樣具有信仰的領袖，他們的犧牲和對國家的忠誠，體現了基督徒為社會服務的精神，"北美使命委員會牧師事務執行主任道格·卡弗少將（退休）表示。"照顧退伍軍人及其家庭、照顧者和幸存者是一項崇高的使命。我會為他祈禱，祝願他在這一重要職位上得到神的帶領。"



道格·柯林斯的政治生涯始於2006年，他被選為喬治亞州第27區的州議員。2012年，他進入華盛頓，代表喬治亞州第9選區擔任美國眾議員，直至2020年競選參議員時未能成功連任。



特朗普在聲明中表示："道格·柯林斯將是現役軍人、退伍軍人及軍人家庭的偉大倡導者，他會為他們提供所需的支持。"此舉也彰顯了特朗普政府在退伍軍人事務方面的承諾與決心。（资料来源：Baptist Press）









