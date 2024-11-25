俄羅斯牧師批評入侵烏克蘭被捕 面臨最高六年徒刑

俄羅斯五旬節教會牧師因批評俄羅斯對烏克蘭的侵略，以及呼籲信徒不要參加衝突而遭到逮捕。



俄五旬節教會牧師反戰被捕



據挪威人權監察組織Forum 18報導，這名牧師名叫尼古拉·羅曼尤克（Nikolay Romanyuk），是莫斯科地區聖三位一體五旬節教會的高級牧師，成為首位根據俄羅斯法律遭起訴的宗教人物，此法律旨在打擊對當局的批評，尤其是在持續的烏克蘭戰爭期間。



目前，羅曼尤克牧師被以針對國家安全的法律指控，並被關押在位於莫斯科東部約50公里的諾金斯克調查監獄第11號。警方於10月18日展開對他及幾名教會成員的清晨武裝突襲，隨後兩天後法官下令拘留他兩個月。



當局對羅曼尤克的調查主要集中在他於2022年9月的講道上，該講道明確指出，根據聖經的教導，信徒不應參與烏克蘭的戰鬥。這場講道曾進行直播並上傳至教會的YouTube頻道，導致他受到根據《刑法》第280.4條第2部分第V項的指控，該條文針對使用大眾媒體或互聯網進行反對俄羅斯聯邦安全的公開呼籲。



如果被定罪，羅曼尤克面臨最多六年的監禁或罰款高達一百萬盧布（約9,600美元），相當於莫斯科七個月的平均工資。



根據Forum 18的報導，目前尚不清楚執行突襲的具體國家機構，該組織向包括聯邦調查委員會、莫斯科地區調查委員會及聯邦安全局在內的多家機構提出查詢，要求解釋羅曼尤克的講道如何對國家安全構成威脅，以及為何需要進行武裝突襲，但這些機構並未作出回應。



強行入屋搜捕



聖三位一體五旬節教會是一個註冊的宗教組織，擁有多個姐妹教會遍及莫斯科及周邊地區。據當地消息來源報導，突襲行動力度驚人，一些住宅被強行進入，數碼設備被沒收，而居民在槍口下被迫躺在地上。



烏克蘭牧師弗拉基米爾·弗朗丘克（Vladimir Franchuk），羅曼尤克的朋友，在博客中寫道：「整個家庭今天經歷了巨大的心理創傷，但在現代俄羅斯，這種搜索和逮捕是可以預見的，這讓人感到非常遺憾。」



在2022年9月的講道中，羅曼尤克表示：「當你被提供毒品，當你被提供酒精，或是你收到徵兵令以去參加戰鬥——這都是同樣的罪，都是同樣的毒品，都是同樣的撒旦。在舊約中找不到任何暗示我們可以參與其中的地方。這不是我們的戰爭。」



他補充道：「我們的教義中寫道，我們是和平主義者，不能參加這場戰爭。我們有權根據《聖經》來宣揚這一點。我們不祝福那些『被強迫參加戰鬥的人』，我們不祝福他們，但我們祈禱他們能被拯救。」



其他宗教人士面臨類似指控



其中包括伊利亞·瓦西里耶夫（Ilya Vasilyev），莫斯科禪宗中心的創辦人兼主任，他定於12月3日受審，因涉嫌散布有關俄羅斯武裝力量的虛假信息。



去年6月，烏克蘭希臘天主教會的兩位神父伊凡·列維茨基（Ivan Levytsky）及博赫丹·赫萊塔（Bohdan Geleta）在外交努力下從俄羅斯的囚禁中獲釋，並經歷了19個月的囚禁，其中包括梵蒂岡的介入，據教會領袖透露，這兩位神父在囚禁期間遭受了定期的酷刑。

