英國基督徒公開信反對安樂死法案：呼籲議員投票反對





一封由英國教會和基督教領袖聯名簽署的公開信在英國基督徒中間流傳。公開信強烈反對即將於11月29日進行二讀的《末期病患（生命終結）》法案，並呼籲英國基督徒加入反對行列。



基督教領袖在公開信中指出，「這項法案削弱了生命的價值，且缺乏保護那些最易受逼迫提前死亡者的保障。」



公開信警告說，「過度強調個人選擇可能會忽視對醫護人員、患者家屬和整個社會的廣泛影響。醫護人員致力於為患者的利益行事，而患者家屬則可能承受後果的負擔。」



信中強調，「保護社會中最脆弱的成員應是我們的首要任務。醫療系統中已經存在大量不平等，這些不平等主要影響貧困人口、老年人、少數族裔和殘疾人。這項法案不僅未能解決這些差距，反而可能加劇它們。」



基督教領袖還譴責「對緩和醫療的投資不足」，並指出「安寧醫學會反對該法案，許多醫生對開具終結生命的藥物感到不安。」



他們補充說，「應該重點改善緩和醫療，確保患者能夠在尊嚴和支持中離世，而不是擴大安樂死的選項。」



此外，基督徒擔心「脆弱的患者可能會受到家庭成員或護理人員的壓力，無論是明示的還是暗示的，尤其是在護理成本上升的情況下。」



公開信指出，「安樂死的能力評估非常複雜，患者身邊的人可能因為後果不願意進行這些評估。而預測患者剩餘生命時間的準確性和複雜性，也引發了其合法性的倫理問題。」



呼籲議員反對法案 這封公開信由英國福音派聯盟（EAUK）、CARE、基督教醫學會、基督教研究所、基督教關懷以及來自各宗派的國家領袖聯名簽署並支持。



簽署者呼籲議員們「在二讀時投票反對該法案，因為它未能解決這些關鍵問題，並對社會中最脆弱的人構成風險。」



該公開信開放給任何教會或基督教組織的領袖簽署，截止日期為11月25日星期一，最終的信件和簽署者名單將會公佈。



《末期病患（生命終結）》法案草案 工黨議員金·里德比特（Kim Leadbeater）於10月16日在議會首次提交了《末期病患（生命終結）》法案。



這部草案旨在「允許末期病患在保障措施的前提下請求並尋求幫助結束自己的生命。」



根據EAUK倡導團隊負責人丹尼·韋伯斯特（Danny Webster）的說法，那些保障措施「更像是一個需要導航的官僚程序，而不是對最脆弱者的有效保護。這些措施旨在創建一個程序，支持那些支持幫助人們走向結束自己生命的人。」



「需要兩名醫生批准的要求被一名醫生拒絕後可以尋找另一名醫生的可能性所削弱。而最終批准的法官不需要調查為何醫生可能拒絕支持申請。」他解釋道。



對韋伯斯特來說，「這個法案應該被拒絕。它無法提供生命或死亡的尊嚴。我們應該加倍努力，通過關愛和同情來幫助那些受苦最深的人，讓他們知道他們是被愛和重視的，支持家庭照顧他們的親人，堅決捍衛生命，即使死亡逼近。」



該草案將於11月29日進行二讀。如果獲得多數票通過，該法案將進入委員會階段，屆時議員將審查措辭。



由於這是一項私人議員法案，審查所需時間將比政府法案少，且可能不會考慮專家或其他外部團體的證據。(资料来源：Evangelical Focus)

