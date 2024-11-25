芬蘭一小學反對基督教音樂 引發爭議

芬蘭媒體報導，由於學生反對基督教音樂，海門林納的一所小學取消了韓德爾的《彌賽亞》演出。



在海門林納，一名學生反對在某小學的演出中唱關於基督生平的歌曲，結果平等與非歧視委員會裁定非基督教學生因宗教信仰被歧視，學校需賠償這些非基督教學生1500歐元（約1562美元）。



然而，11月19日（星期二），該市教育與福利委員會以6票對5票表決，不需向小學學生支付賠償金。



據媒體報導，這場演出是該校三場涉及信仰的音樂會中的第一場。2022年，第一次音樂會提及基督的受難、死亡和贖罪，至少有一名學生是無宗教信仰者，《赫爾辛基日報》報導說，音樂會的宗教性質並未提前告知，但學校在音樂會後表示道歉。



该校在去年和今年也舉行了音樂會，三場活動均被視為宗教活動，但僅第一場被指控「歧視」。



在第二場音樂會中，由於賠償申請人的投訴，學校移除了讚美詩。在第三場活動中，也對教區合唱團的演出表示了擔憂。



《赫爾辛基日報》報導，「委員會還發現教育機構未能履行促進平等的義務」，認為教育機構未通知合唱團的演出是與教會共同組織的。



據報導，海門林納教育局長安蒂·卡里瑪（Antti Karrimaa）表示，音樂會涉及「極其敏感的問題」。



「宗教問題和學校教育定期出現」，卡里瑪說，「我們需要找出正確和明智的行動方向。」



在海門林納教育與福利委員會會議上，關於賠償問題的投票顯示芬蘭黨派分歧明顯。支持賠償的人來自社會民主黨、綠黨和中間黨，反對賠償的人則來自芬蘭黨、國家聯盟黨和基督教民主黨。



委員會成員帕西·霍坎恩（Pasi Honkanen）對《芬蘭新聞》網站表示，對投票結果感到欣慰。



「這在當今世界是一個相當重要的問題」，霍坎恩說，「這開創了一個先例，國家非歧視與平等委員會的決定並不具有約束力，僅為建議。當委員會有權決定時，我認為利用這一權利並做出這樣的決定是好的。」



霍坎恩指出，如果允許這樣的賠償，教師和學校正常運作將面臨困難。



「我認為不應故意違反平等或非歧視原則，但我希望學校、校長和教師願意促進這些原則的實現」，他補充道。「社會應更深入地考慮這些事情，而不是糾結於某人因聽到錯誤的音樂而受到創傷。當我上學時，我去過東正教教堂，但這並沒有讓我受到任何創傷。」



由於對音樂中的基督教內容表示擔憂，烏西馬的一所綜合學校在計劃於本月早些時候的演出前兩天取消了韓德爾《彌賽亞》的演出。



據《赫爾辛基日報》報導，原計劃由芬蘭巴洛克樂團和赫爾辛基室內合唱團在學校共同演出這部清唱劇，但校方取消了演出，理由是音樂中包含宗教內容。



巴洛克樂團執行董事勞拉·卡揚德（Laura Kajander）表示，合唱團和樂團對這一決定感到震驚，這是首次發生這樣的取消事件。「如果音樂會被取消，受影響的是孩子們。」



根據約書亞項目的數據，芬蘭約80%的人口認同為基督徒，10%為福音派基督徒，17.1%為無宗教信仰者，1.9%為穆斯林。



芬蘭議員和前政府部長帕維·拉薩寧（Päivi Räsänen）表示，賠償要求和取消演出違背常理。



「因為一名無宗教信仰的孩子偶然聽到了一首關於耶穌的歌曲而支付1500歐元的賠償金」，拉薩寧在10月31日的X上寫道，「常識已經消失了嗎？同時，學校慶祝萬聖節，有巫婆和殭屍角色。為什麼關於耶穌的歌曲會被認為如此危險？」



這位議員因表達她的聖經婚姻觀而被指控「仇恨言論」，面臨第三次審判。



芬蘭最高法院在4月19日裁定第三次審判將繼續進行。據《國際基督教日報》報導，她此前兩次被無罪釋放，但國家檢察官提出上訴。



在赫爾辛基地方法院和上訴法院的兩次審判中，拉薩寧均被判無罪。她因在2019年在X上分享她對婚姻和性倫理的基督教觀點而被刑事指控。



她還因在2004年為她的教會撰寫的一本關於《創世記》的小冊子中的內容被指控，她在其中寫道：「神創造了男人和女人。」（资料来源：Christian Daily International）









