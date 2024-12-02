「將臨期」紫色蠟燭象徵盼望 李均熊牧師喚信徒迎接基督再來

12月1日是將臨期的第一主日，標誌著教會年曆的第一週，也是教會的新年。李均熊牧師在中文大學崇基學院禮拜堂分享將臨期的意義是悔罪警醒迎接主再來，而第一支紫色的蠟燭象徵「盼望」。



將臨期四支蠟燭的象徵



在將臨期的四個主日中，教會將點燃四支蠟燭，直至聖誕主日點燃中間白色代表基督降生的蠟燭。每一支蠟燭都代表信徒等待慶祝基督降生的心情。第一支紫色的蠟燭象徵「盼望」，第二支仍是紫色的蠟燭代表「等候」，第三支粉紅色的蠟燭象徵「喜樂」，最後一支則再回到紫色，代表「和平」。



李牧師指出，紫色在教會年曆中主要出現在預備基督受死復活的四旬期，基調是省思與悔罪。因此，在將臨期，我們不僅要慶祝基督降生，也要反思自己的生活，檢視是否偏離了信仰的方向。



悔罪警醒迎接主再來



李牧師提到，教會每次呼籲信徒省思悔罪，都是希望我們能細察自己是否因生活的種種世情而迷失了方向，失去了領受恩典的機會。他形容悔罪如同在暴風雨中航行的小船，需要不斷檢視航道，修正方向。



路加福音21章36章說：「你們要時時警醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。」這節經文強調我們要「警醒」，意思是我們要時時警醒、常常祈求，以免因外在的誘惑或內心的不安而偏離迎接上主的方向。當主再來時，我們必須能「站立在人子面前」。



將臨期的雙重意義



將臨期有兩層意義。首先，我們為慶祝救主耶穌基督的降生而預備自己。其次，將臨期的第一和第二週也提醒我們基督將再次臨到人間，驅走邪惡，更新萬物。李牧師提到，儘管我們已經等待了二千多年，對於基督的再臨仍感到困惑，但我們必須繼續相信祂會再次回來。



紫色提醒信徒追求信仰



李牧師引用路加福音的教導，提醒信徒要謹慎、警醒，因為主的再來可能會在我們最意想不到的時刻降臨。他呼籲信徒以聖餐桌前的靜默和悔罪的心，檢視和修正生命的方向，以迎接基督的再來。



他強調，將臨期的燭光應照亮我們的心靈，讓我們保持盼望與等候，不因主的時間與我們的期望不同而失去信心。藉著紫色的提醒，讓我們反思生活的方向，追求真正的信仰與依賴主的恩典。

