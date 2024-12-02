《鼓手男孩聖誕節》全美上映 帶來屬靈感動的節日饗宴

四次榮獲格萊美獎的兄弟音樂組合「為君王與國度」(For King + Country)將於今年冬天推出全新電影《鼓手男孩聖誕節》(A Drummer Boy Christmas)。這部電影將音樂會的現場震撼與電影的視覺藝術結合，為觀眾帶來前所未有的聖誕節體驗。



該影片取材於樂隊史上最大規模的「鼓手男孩聖誕節」巡演，錄製於德州休斯頓的一場高能量演出現場，吸引超過12,000名熱情觀眾參與。觀眾將在影院內欣賞到未曾公開的現場表演片段，以及動人心弦的聖誕經典歌曲，重溫聖誕佳節的感動與喜樂。



「為君王與國度」是由來自澳大利亞的喬爾（Joel Smallbone）和盧克·斯莫爾邦（Luke Smallbone）兩兄弟組成的基督教音樂團體。自2011年成立以來，他們以融合福音信息的獨特音樂風格迅速走紅，並多次斬獲格萊美獎、GMA Dove獎等音樂榮譽。他們的團名靈感來自聖經，代表著為上帝的國度與榮耀而努力。



《鼓手男孩聖誕節》是「為君王與國度」推出的特別聖誕主題音樂會。從經典的《小鼓手男孩》（The Little Drummer Boy）到其他廣受歡迎的聖誕歌曲，他們以現代的音樂編排和充滿熱情的現場表演，為觀眾傳遞聖誕的意義與盼望。這場音樂會已成為他們每年最受期待的活動之一。



帶領更多人聆聽聖誕故事



在接受 ChurchLeaders 採訪時，盧克談到了製作這部電影的初衷。他說：「我們的聖誕巡演一直是我們最盛大的演出，但每年的聖誕季太短，我們只能在15個城市巡演，這讓我們感到遺憾。」



盧克表示，這部電影的靈感來自於他們拍攝家庭故事電影《Unsung Hero》的經歷。他希望透過《鼓手男孩聖誕節》讓更多人能夠輕鬆參與演出。「我們希望每個人都能在家附近的影院，像坐在前排觀看現場一樣，感受到一場高質量的聖誕音樂盛宴。」



感受屬靈的聖誕音樂之旅



盧克將這部電影描述為「屬靈」且「神聖」，並提到在後期製作中，連影片剪輯師都感受到影片散發的屬靈力量。「當我們演唱這些經典聖誕歌曲時，彷彿是向天國獻唱，這種音樂能撼動人心。」



他相信無論觀眾帶著何種心情走進影院，都會在這場音樂旅程中找到慰藉與啟發。「聖誕節是一個屬靈的季節，我們希望每一位觀眾都能加入我們，一起歌唱，將這些美妙的旋律獻給天國。」



「為君王與國度」於今年10月宣布，樂隊將在2025年首次休息一年，專注於創作新專輯與拍攝新電影。「我們希望創造出至今為止最好的音樂與作品，與大家分享更多的感動。」

