「重生的地方，夢想的開始」：和平之君兒童福利院走過二十年的故事

天津武清和平之君兒童福利院自2004年成立以來，走過了二十年的歷程，從寂寂無名發展為津冀地區知名組織，幫助200多位殘疾兒童，並與多地高校合作培養專業康復師及社工師。今年10月院方舉辦慶祝活動，以感恩的心情回顧過去，創辦人楊應瑞感謝各界支持，強調「廿載守護，愛再起航」；港台歌手關心妍、陳松伶、邰正宵等在慶祝活動上獻唱《讓愛啟航》，鼓勵孩子勇敢追夢。



「廿載守護，愛再起航；同舟共濟，聚專業力量於公益」，和平之君兒童福利院創辦人、美國慈親基金會主席楊應瑞向各界好友表示：「在感恩節之際有無數的理由感恩，今年舉辦和平之君兒童福利院20週年的慶祝活動，聚集了來自加拿大、美國、香港等地的百餘位朋友和支持者，共同慶祝這一里程碑時刻，在主裡感到無限喜悅和感謝主的恩情。」



和平之君兒童院：從寂寂無名到享譽津冀



在過去的20年間，和平之君從一間寂寂無名的兒童福利院，發展成為一家在津冀等地區享有盛譽的社會組織，專注於服務孤殘兒童。該福利院與全國近20家兒童福利院、基金會及兒童康復機構建立緊密合作關係，並成為國內外7所高校的實習基地，為國家培養了專業的殘障兒童康復師及社工師。



福利院得到了來自中國大陸各城市以及香港、美國、加拿大和新加坡等地支持者的慈善捐款，這些捐款滿足了院舍兒童的康復需求，並豐富了院舍的服務內容，提升了專業水平。



隨著時間的推移，福利院的孩子逐漸長大，許多進入了正常的小學就讀，不少兒童也找到了新的寄養家庭。每一個感人的故事都如同微光，匯聚成明亮的光芒，為孤殘兒童的前進道路指明方向，這不僅是一間福利院，更是一個充滿愛與希望的地方，為無數孤殘兒童帶來了光明和未來。



重生的地方，夢想的開始



和平之君兒童福利院更是一處讓小孩子重生的地方，也是夢想開始的地方。在這裡，孩子們不再害怕過著流離的生活，他們在老師和阿姨的悉心照顧下茁壯成長。為了幫助這些孩子回歸家庭，福利院協助不少兒童物色海外寄養家庭，讓他們能夠開始新的生活旅程。



今年6月，一群成功領養的孩子帶著自己的新爸爸媽媽回到了福利院，再次踏足這處曾經給予他們重生的地方，探訪了從前照顧他們成長的老師和阿姨，一起回憶在福利院度過的一幕幕溫馨時光。



這些孩子的新家庭來自海外，他們在福利院的幫助下找到了彼此，並建立了新的家庭。這次重返福利院，不僅是對過去的回憶，更是對未來的展望。孩子們在這裡找到了家的感覺，也找到了新的希望和夢想。



慈父般的領袖讓200多位殘疾兒童受惠



和平之君兒童福利院創辦人楊應瑞在慶祝活動上回憶院舍的兒童，十多年前還是小孩，轉眼都已經十多歲了，感到時光飛逝。



天津市兒童福利院原院長馮立偉形容楊應瑞是一位慈父， 令人留下深刻印象。



武清區民政局原副局長劉剛讚揚他盡心竭力地幫助有需要的兒童，並為福利院帶來了豐富的層面：「他引入了先進的兒童康養理念，包括醫療健康、技能培訓和社會融入的體系，為福利院的發展奠定了堅實的基礎。」



世界宣明會中國前總幹事鄧仁強祝賀和平之君兒童福利院成立20週年。他表示：「和平之君福利院一直以來為殘疾兒童提供了一個溫暖的家，整個項目讓200多位殘疾兒童受惠，讓孩子們的笑容更加燦爛，未來更加光明。」



港台歌手探望孩子，樂韻飄揚愛與希望



和平之君兒童福利院是一個充滿愛與希望的地方，吸引了眾多台港藝人的關注和支持。香港歌手關心妍在探訪和平之君福利院的孩子時，深刻感受到這些孩子的特殊需求。她解開了自己多年來的疑團，從前會問：「上帝為甚麼會有這樣的孩子」，後來在香港幫助一些孩子解決情緒問題時，明白了上帝允許這樣的孩子來到世界，一定會照顧他們。她成為孩子的天使，給他們希望。



關心妍認為：「每一個人都有責任去幫助這樣的孩子，如果有能力的話，無論是提供金錢資源，還是親身探望他們，陪他們玩，教他們東西，都是他們的天使，支持他們成長，甚至找到工作。」



台灣歌手劉畊宏在到訪院舍時感到欣慰：「這裡的孩子被照顧得很好，沒有憂鬱或悲傷的感覺，反而非常熱情，並不孤單和自閉。」他自言以爸爸的身份與孩子們互動，分享愛與關懷。



在慶祝活動上， 港台群星陳松伶、關心妍、陳恩明、邰正宵等人，以及台北六龜山地育幼院合唱團，共同獻唱《讓愛啟航》，以歌聲獻給福利院的孩子們，鼓勵他們勇敢追夢，希望必將達到，美妙歌聲，為孩子們帶來了無限的歡樂。

