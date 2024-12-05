最新調查：不到一半的美國人在聖誕節參加教會活動

在聖誕節期間，教會通常會為更多的群眾做準備。進入十二月，美國人開始計劃他們的聖誕節活動，但只有不到一半的人表示他們通常會在節日期間參加教會活動。







美國基督教調研機構「生命之路」（Lifeway Research）的一項研究發現，美國成年人對於今年聖誕節是否會去教會的看法呈現分歧--47% 的人表示他們通常會在聖誕節參加教會活動，48% 的人表示不會，另有 5% 表示不確定。



「生命之路」執行董事 Scott McConnell 說：「『Christmas』這個詞的名字來源於教會對耶穌基督誕生的慶祝活動。在 14 世紀中葉，『基督彌撒』（Christ's Mass）這一詞語首次合併成為一個詞，專指這一慶祝活動。」



他補充說：「儘管有九成美國人以某種形式慶祝聖誕節，但如今不到一半的人會在聖誕節期間參加教會活動。」



牧師為聖誕節人群做好準備



牧師們通常會為聖誕季的大量參加者做準備。2023 年，「生命之路」發現，美國基督新教牧師通常會計劃四項活動或項目來幫助教會慶祝聖誕節。根據 2024 年的一項研究，大約五分之四的牧師（81%）表示聖誕節是全年三大最高出席率的敬拜聚會之一。其中 28% 的牧師認為聖誕節吸引了最多的參加者。另一項 2022 年的研究表明，聖誕夜的敬拜活動出席率通常高於其他敬拜活動。



聖誕節期間教會的出席情況

今年聖誕節，47% 的美國人表示參加教會是他們節日傳統的一部分，但並非所有人都會出現。



那些經常參加教會的人更有可能在聖誕節期間出席。每週參加教會超過一次的基督徒中，95% 表示他們通常會在聖誕節期間參加敬拜活動。



基督新教徒（57%）、天主教徒（56%）及其他宗教人士（53%）比無宗教信仰者（21%）更可能在聖誕節參加教會活動。而無宗教信仰者中，有 71% 表示他們通常不會參加。擁有福音派信仰的人也顯著比非福音派人士更可能出席（72% 對比 40%）。



大多數在聖誕節參加教會活動的人表示，他們的主要動機是出於信仰。60% 的人表示他們是為了榮耀耶穌而去教會；16% 表示是出於傳統；15% 是為了與家人朋友共度時光；另有 8% 表示是為了感受聖誕節的氛圍；1% 表示不確定。







那些較少參加教會的人更可能將參加聖誕教會活動視為一種傳統。很少或從不參加教會活動的人中，有 22% 表示是因為傳統而參加，而每月參加一次或兩次的人中有 27% 表示如此；相比之下，每週參加一次的人中只有 10%，而每週參加多次的人中僅有 6%。



擁有福音派信仰的美國人比其他人更可能表示，他們是為了榮耀耶穌而參加（74% 對比 53%）。而無宗教信仰者則最有可能表示，他們參加教會是為了與家人朋友共度時光（42%）以及感受聖誕氛圍（21%）。



聖誕季潛在的教會活動參加者

那些通常不在聖誕節期間參加教會的人可能只是等待一個邀請。超過一半（56%）的人表示，如果有認識的人邀請他們參加聖誕教會活動，他們可能會去，包括 17% 的人表示非常可能去。大約三分之一（36%）的人表示不太可能，包括 24% 的人表示非常不可能；另有 8% 表示不確定。



McConnell 說：「超過八分之一的美國人堅信，即使有人邀請他們參加聖誕教會活動，他們也不會去。然而，多數通常不參加聖誕教會活動的美國人表示，如果有熟人邀請，他們可能會參加。」



他補充說：「但期待積極的回應可能不是教會信徒邀請他人參加聖誕活動的最佳動機。一首非裔美國人靈歌的副歌提到了一種不同的動力：『登山宣告，耶穌基督已降生。』這副歌表明，耶穌降生的喜訊本身就是一個足夠的理由，值得我們在山巒或城牆上廣傳。」



通常不參加聖誕教會活動的天主教徒（71%）、基督新教徒（65%）和其他宗教人士（58%）比無宗教信仰者（40%）更可能表示，如果有人邀請，他們可能會參加。而無宗教信仰者中，有 55% 表示即使受邀，他們也不太可能參加。



至少偶爾參加教會的基督徒在聖誕節期間更有可能因邀請而出現。每週參加一次敬拜的基督徒中，76% 表示如果有人邀請，他們可能會去；每月參加一次或兩次的基督徒中有 69% 也表示如此；相比之下，很少或從不參加的人中只有 52% 表示可能會去。



女性（61% 表示可能參加）、西班牙裔（72%）、中西部居民（65%）、東北部居民（60%）以及擁有福音派信仰的人（69%）更有可能因邀請而參加聖誕教會活動。



不經常參加教會的年長者則不太願意開始參與。65 歲及以上的美國人中，有 48% 表示即使朋友邀請，他們也不可能在聖誕節期間參加教會活動。

