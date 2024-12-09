研經培靈會：解密《以西結書》四活物與四輪異象

南加州華人教會聯合研經培靈會近日舉行，加拿大華人神學院退休院長區應毓牧師講解《以西結書》，揭示耶和華在歷史和人生中的偉大作為，對應今天世界的亂局，強調主仍掌權。



《以西結書》概覽



區應毓牧師在第一天的培靈會上對《以西結書》進行全面概覽，引導会众從神榮耀寶座的制高點來認識祂的公義和慈愛。全書的核心圍繞「審判與復興」展開，透過這一主題，会众得以窺見神對其子民和列國的公義要求。審判並非最終目的，神的心意是讓人在經歷審判後，能深刻體驗復興的重要性。他並將以西結書分為多個主題進行講解：



第1章：講述以西結的異象，神坐在寶座上掌權統管萬有



第2至3章：強調以西結的蒙召和人的責任



第4至7章：描述猶大受審判的情況



第8至11章：談論拜偶像之罪和聖殿被毀，神的榮耀離開



第12至19章：強調審判的確定性，因著猶大的叛逆之罪和假先知的禍患



第19至24章：主題是審判與復興，耶路撒冷城的陷落



第25至29章：講述列國受審判



第29至32章：埃及也難逃神的審判，然而神卻會復興祂的子民百姓



第33至39章：描述復興來到的生活，新的規律、新聖殿、新崇拜和新地域



第40至48章：強調新的規律



世界的分裂 神仍然掌權



區應毓牧師進一步分解《以西結書》第一章的內容。他指出，以西結看到異象，天開了耶和華的靈降在他的身上，看見神坐在寶座，「我觀看，見狂風從北方颳來……。」（1:4）這象徵著巴比倫大軍壓境，如同狂風從北方颳過來，人心不安。



區牧師將這異象與現代世界的分裂、疫情、戰爭、通貨膨脹、台海問題、南海緊張、以巴戰爭和中東戰爭等現實問題聯繫起來，強調神的主權和掌權。



四活物對照新約耶穌的描述



《以西結書》多次提到耶和華的靈，在舊約中，聖靈出現了378次，而在《以西結書》中出現了52次。以西結看到的異象包括四活物、四輪和寶座。



四活物分別代表獅子（能力）、牛（服侍）、人（智慧）和鷹（屬天）。區牧師引用初期教會奧古斯丁的觀點，將新約四福音與《以西結書》的四活物連結起來：馬太福音強調耶穌基督從大衛王的族譜而來，因此猶大支派的旗號用獅子來表達；馬可福音沒有家譜，全卷書講述耶穌基督的行動服侍，好像牛一樣完成祂的降生為人的使命；路加福音則強調耶穌基督的人性；約翰福音開宗名義地說「太初有道，道與神同在，道就是神」，達致屬天的最高崇高點。



四輪與神的旨意



四輪代表自由轉動，眼目代表智慧，以完成神的旨意。最重要的是，神的寶座象徵著神坐在寶座上掌權統管萬有（1:22-28）。區牧師強調，以西結知道神不會出錯，沒有一件事情是神不能應付的。



不信的人坐在自己的寶座



「不信耶穌的人坐在自己的寶座上，但是我們信了耶穌之後，要將神的榮耀迎接在我們的生命裡，如果仍然坐在自己的寶座上為王，整個人生就雜亂無章。」區牧師呼籲信徒將耶穌基督的寶座放在我們的生命裡，讓主掌權。



大洛杉磯華人教會同工聯會主辦「南加州華人教會聯合研經培靈會」，日期：10月25至27日，地點：亞凱迪亞華人浸信會，講員：區應毓牧師（城北華人基督教會顧問牧師、加拿大華人神學院退休院長）

