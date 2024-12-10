聖經公會分析美國《聖經》熱潮 指Z世代追求靈性中重燃美國信仰

近日，《華爾街日報》一篇報道顯示，2024年美國的聖經銷量較去年增長了22%，這一增長遠超過同期整體紙質圖書銷量的1%增長。美國聖經公會的首席創新官約翰·法奎爾·普雷克博士（Dr. John Farquhar Plake）在一篇分析性回應中指出，Z世代在追求靈性過程中正為美國信仰注入新的活力。



趨勢背後的影響因素



根據《華爾街日報》的分析，當前經濟不穩定、國際衝突頻繁以及大選的不確定性，促使許多人在動盪時期尋求聖經作為心靈的依靠。而《福布斯》指出，此次銷量增長的主力是首次購買聖經的年輕消費者和對靈性探索感興趣的人群，即使他們與傳統宗教並無深厚聯繫。



普雷克博士指出，Z世代成年人（18-27歲）特別引人注目。研究顯示，21%的Z世代成年人在2024年的聖經閱讀量有所增加，這一比例遠高於其他年齡群體。他們的疑問與興趣受到現代媒體、校園暴力、智能手機以及對未來不確定性的深刻影響。這些挑戰促使他們更開放地探索信仰的意義。



靈性好奇心的崛起



Z世代不僅更頻繁地閱讀聖經，還表現出更強的探索意願。根據美國聖經公會的《聖經狀況》報告，超過四分之一的Z世代被歸類為"可被觸動的中間群體"（Movable Middle），他們對聖經的信息持開放態度，並希望更深入地參與。



普雷克博士認為，這一現象反映了新一代對傳統無神論與後現代主義的反思。他們對聖經既無敵意，也不輕信，而是帶著渴求指引與智慧的心態來探索它。對於教會而言，這是一個重要的契機，可以幫助年輕一代發現聖經的真理。



教會的機遇與挑戰



普雷克博士強調，教會無法強行製造人們對靈性敞開的時刻，但應隨時準備好在這些時刻用福音的信息服侍他人。他還指出，聖經事工機構已經在努力讓聖經更加易於接觸，採用清晰的語言並設計美觀且符合現代需求的產品，以吸引當代受眾。



此外，普雷克博士提醒，對聖經的興趣並不限於Z世代。無論是畢業、新工作、搬遷、建立關係還是面對悲傷，不同年齡層的人在經歷人生轉折時，都可能對聖經的信息敞開心扉。教會應抓住這些人生中的關鍵時刻，將神的話語以有意義的方式傳遞給他們。



希望的信息



普雷克博士引用使徒保羅的話強調福音帶來的盼望：「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的。」（羅馬書 1:16）他指出，福音不僅帶來永恆的救贖，也改變現今與未來的生命。



研究表明，與聖經接觸密切的人在生活中表現出更少的孤單感、更低的壓力水平以及更強的韌性和希望。他們的生命更加興旺，也更能應對人生中的挑戰。對於個人、社區甚至整個國家，聖經都傳遞著一個充滿盼望的信息，提醒我們神的計劃是祝福那些信靠祂的人。



如果越來越多的美國人開始購買並閱讀聖經，這無疑為美國的未來帶來希望。普雷克博士的分析不僅為這一熱潮提供深刻見解，也提醒教會與基督徒抓住這一代人的靈性尋求的機會，將福音的信息傳遞給更多人。

