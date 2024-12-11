孫東昇牧師：從瓊瑤的離世看何為真正的善終





瓊瑤生前曾公開質疑生命及死亡控制權，表示「父母沒有跟我們商量就把我們生了出來，而現在也不給我們選擇'善終'的權利」。那麼從基督教信仰的角度看，什麼才是「真正的善終」？



加拿大橡城希望華人教會的孫東昇牧師近日分享了他對瓊瑤所言「善終」的觀點，提出，人生的苦難與死亡源自人類的罪，而真正的善終並不是外在的美麗和名聲，而是與神和解，安然回歸天父懷抱的過程。



孫東昇牧師首先引用了台灣著名作家瓊瑤生前的言論，瓊瑤曾在某次公開發言中表示：「人沒有選擇出生的權利，父母沒有跟我們商量就把我們生了出來，而現在也不給我們選擇'善終'的權利。」瓊瑤的這番話表達了她對生命及死亡控制權的質疑，認為生命的不公和死亡的痛苦是不可接受的。然而，孫牧師認為，瓊瑤的這種觀點實際上是一種極端的個人主義，同時也包含著邏輯上的悖論。



「人不可能在出生之前做出選擇。我們之所以能夠成為'人'，是因為神的安排和恩典。」孫牧師強調，從基督教的視角來看，人的生命是神賜予的，因此每個人的出生都不是偶然，而是神在背後的安排與計劃。他指出，人生的苦難與死亡，都是因罪而來，這種觀念深深扎根於聖經中。聖經《創世記》三章十七節提到，因亞當與夏娃的犯罪，地受了詛咒，人類的勞作變得艱難，死亡也成為人類不可避免的命運。



正視苦難與死亡



孫牧師進一步闡釋了苦難與死亡的根源。根據《羅馬書》五章十二節，罪是從一人進入世界，死亡又是從罪來的，因此死臨到所有人。這使得人類在面對生命的終結時，難免感到痛苦和困惑。對於瓊瑤而言，她所面對的老去與病痛，正是她無法接受的現實，這也促使她對死亡產生了質疑。



然而，孫牧師指出，雖然人生難免經歷苦難與死亡，但作為基督徒，我們應當有一個不同的視角看待這些問題。基督徒信仰中，人的生命不由自己主宰，而是屬於神的，神是創造主。無論我們面對怎樣的痛苦或死亡，最終的結局應當是歸向神，迎接祂的安慰與拯救。



生命的價值與意義



在接下來的討論中，孫牧師轉向了人類生命的價值與意義。他引用《傳道書》三章十一節中的經文：「神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在人心裡。」他解釋道，神將永生的盼望放在人的心中，這種心靈深處的需求，只有神可以真正滿足。因為沒有認識神的人會試圖用其他的東西來填補內心的空虛，這也解釋了世界上眾多的宗教與信仰。



孫牧師特別提到，瓊瑤的內心世界充滿了無法滿足的渴望，她試圖通過成就、財富與美麗來填補這份空洞，卻未能發現神是唯一能夠賜予內心平安的源泉。瓊瑤雖然獲得了巨大的名聲和財富，但她始終無法真正找到內心的安寧。她對衰老與死亡的恐懼，以及她對美麗外表的過度關注，都讓她忽視了生命的真正意義。



對安樂死的思考



在對瓊瑤離世的評論中，孫牧師也提到了當下社會對於安樂死的討論。隨著社會老齡化和醫學技術的進步，許多晚期病人因長期忍受痛苦而產生安樂死的念頭。孫牧師表示，作為基督徒，我們不能因為個人的痛苦而選擇結束生命，因為我們的身體乃是神所賜，我們無權決定生命的終結。



「我們要相信神的安排永遠是最好的。」孫牧師說道。他引用《哥林多後書》四章十六節中的經文：「外體雖然毀壞，我們的內心卻一天心似一天。」他強調，儘管人會衰老、得病，甚至容貌發生變化，但最重要的是如何活出一個得神喜悅的生命。基督徒的生命價值不在於外在的健康和美麗，而在於內心的安寧與對神的順服。



真正的善終：為未來的歸宿做好準備



孫牧師最後總結道，真正的善終不是外在的美麗、財富和名聲，而是與神和解，心靈的安息。他引用《希伯來書》九章二十七節：「按命定人人都有一死，死後且有審判。」每個人的生命終究會結束，最重要的是在死亡之前，為未來的歸宿做好準備。對於基督徒而言，死亡並非終結，而是進入永恆的開始。只有當我們認識神，過著與神和好的生活，才能夠坦然無懼地面對生命的終點。



瓊瑤雖然獲得了世人的讚譽，但她最終卻未能找到真正的安寧。孫牧師借此提醒信徒，真正的「善終」是能在神的審判面前站立得住，擁有永生的盼望，這才是我們應當追求的目標。

