大型海上書展船「望僕號」首泊台灣播種愛與希望

國際海上書展船「望僕號」（Doulos Hope）再臨台灣，今日(18日)起在高雄對公眾開放。



「望僕號」中的「doulos」來自希臘語，意思是僕人，因此望僕號是指「希望的僕人」。該艘船最初於1991年在德國建造，並於2022年5月25日正式移交給好書共享協會(GBA Ships)營運。為了滿足大眾的需求，船內進行空間改造。



改建後的望僕號去年5月投入使用。今年5月曾首度來香港，停泊在尖沙咀海港城海運大廈。12月首泊台灣高雄港，明年1至2月前往花蓮港及基隆港。望僕號設有書展部門，展出2000種不同主題的書籍，涵蓋信仰、科學、醫學、藝術、學術著作、詞典、地圖集、兒童書籍等。



船身全長82.20公尺、寬14公尺、容納住宿人數146人；船上來自25個國家140名義工，以專業身分提供服務包括海員、工程師、電工、護士、教師、廚師，旨在與全球人民分享知識、希望和幫助。



海上書展使命



好書共享協會是一個超宗派的國際差會，關注較少聽聞福音的羣體。他們推動書展船事工50多年，其中忠僕號、望道號等均曾來港，為香港信徒熟悉。書展船每個港口大約停泊兩個星期，每天接待數以千計的訪客。在過去的45年裡，書展船平均每年接待超過一百萬名遊客。海上書展提供超過五千種書籍，讓許多參觀者有機會購買高質量的教育和基督教刊物。





來自不同文化的船員團隊也會到周邊地區提供援助及社區服務。在每個港口，書展船的船員與當地教會合作，為普世之民帶來希望和關愛。此外，他們還為當地年輕人提供實用的領導力培訓，擴展他們的視野，並讓他們與義工一同參與服務。



書展船亦會在停泊的國家進行短宣，一面傳播希望的福音，另一方面，各地的義工們可以報名在船上體驗短期差傳的樂趣。



望僕號國際海上書展開放詳情：



日期：2024年12月18日至2025年1月12日，對民眾開放。



地點：高雄港8號碼頭（近大港橋）。



開放時間：每週三至週一，13:00 - 20:30（最後入場時間為20:00）。（週二、聖誕節及元旦公休。）



望僕號於台灣停泊各港口詳情：



花蓮港口停泊日期



抵達：1月16日



離港：2月4日



船書展開幕日期：1月17日~2月2日



船書展的休船時間：1月21日、28日；2月3日



基隆港口的停泊日期



抵達：2月6日



離港：3月11日



船書展開幕日期：2月7日~3月9日



船書展的休船時間：2月10日、17日、24日；3月3日、10日



基隆港，每週（一）船休息。

