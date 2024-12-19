皮尤報告評估宗教迫害嚴重國家：埃及、敘利亞居首





近日，皮尤研究中心發布了第15份年度《全球宗教限制報告》（英文原文按此），揭示了全球宗教自由面臨的嚴峻挑戰。報告顯示，埃及、敘利亞、巴基斯坦和伊拉克成為政府限制與社會敵意共同抑制宗教信仰自由最嚴重的國家。這些國家的宗教少數群體在實踐信仰時面臨雙重壓力。



政府限制與社會敵意相輔相成



報告指出，政府對宗教的限制與社會對宗教的敵意通常是「齊頭並進」的。研究依據兩個指數--政府限制指數（GRI）和社會敵意指數（SHI），對198個國家的宗教自由狀況進行了排名。GRI關注政府通過禁止、限制改宗、優待特定宗教等手段施加的20種限制，而SHI則評估暴民暴力、宗教偏見犯罪等13項社會敵意因素。



埃及、敘利亞等國宗教環境最惡劣



數據顯示，24個國家的GRI得分（10分制）達到4.5以上，同時SHI得分超過3.6。其中，埃及、敘利亞、巴基斯坦和伊拉克得分最高，宗教少數群體面臨嚴重的生存困境。例如，伊拉克的宗教社會敵意分數因民兵組織對宗教少數群體的暴力有所上升。2024年的國際特赦組織報告還提到，伊拉克庫爾德斯坦地區發生了多起針對改宗女性的殺害事件。



緊隨其後的印度、以色列和尼日利亞也因宗教緊張局勢和暴力問題被列為高危國家。尼日利亞因博科聖地和ISIS西非分支的持續暴力而成為社會敵意最嚴重的國家之一。



中國等威權國家限制宗教自由



值得關注的是，中國、古巴等32個國家雖然社會敵意評分較低，但政府對宗教的限制評分較高。這些國家被評為「不民主」和「威權政體」。報告指出，這些政權往往將對宗教的嚴格管控作為壓制公民自由的延伸。例如，中國西藏地區有約2.6萬人因政府政策流離失所。



暴力事件持續增加



報告顯示，2022年全球145個國家發生了針對宗教團體的騷擾，比2021年的137個有所增加。騷擾形式包括驅逐、暴力襲擊以及財產損毀等。報告提到，海地黑幫暴力和中國宗教團體被迫害尤為引人關注。

