最受歡迎的聖誕節聖經經文





在聖誕節期間，讀聖經的人最常查閱馬太福音、路加福音中的熟悉經文，也包括以賽亞書和詩篇。



在這段時間裡，人們不僅會閱讀耶穌誕生的熟悉故事，還會花時間閱讀詩篇和舊約的預言。



根據Lifeway Research的調查，幾乎所有美國人（91%）都會慶祝聖誕節，但只有22%的人認為他們可以准確地從記憶中復述聖經中的聖誕故事。然而，YouVersion應用程序的用戶在12月會花很多時間通過這個應用程序了解耶穌的誕生。



根據過去五年YouVersion聖經應用的數據，詩篇的經文11次出現在最受歡迎的10條經文中，馬太福音9次，以賽亞書8次，路加福音5次，約翰福音4次。哥林多後書（三次）、哥林多前書（兩次）和傳道書（兩次）是過去五年裡唯一多次出現在前十名中的書卷。過去五年裡，只有馬太福音和詩篇的經文每年都能進入前十名。



總體來說，讀聖經的人對新舊約聖經的關注是相等的。結合五個榜單並排除重復的經文，33條新約經文和33條舊約經文出現在其中。







自2019年以來，有10條經文多次出現在前十名中。以下是聖誕節期間最受歡迎的聖經經文。一些經文顯然與季節相關，而其他經文則更具普遍性。



10. 以賽亞書 7:14



因此，主自己必給你們一個兆頭：看哪，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利。



9. 馬太福音 5:14-16



你們是世上的光。城造在山上是不能隱藏的。人點燈，不放在鬥底下，是放在燈台上，就照亮一家的人。你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。



8. 約翰福音 1:12-14



凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作神的兒女。這等人不是從血氣生的，不是從情欲生的，也不是從人的意志生的，乃是從神生的。道成為肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理，我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。



7. 傳道書 3:11



神造萬物，各按其時成為美好，又將永生放在世人心裡。然而，神從始至終的作為，人無法察覺。



6. 以賽亞書 40:29-31



疲乏的，他必加力；軟弱的，他必加勁。就是少年人也會疲倦困乏，強壯的也必全然跌倒；但那等候耶和華的，必重新得力；他們必如鷹展翅上騰；奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。



5. 詩篇 32:8



我必教導你，指示你當行的路；我必定睛在你身上，勸戒你。



4. 詩篇 73:26



我肉體和我的心腸衰殘，但神是我心裡的力量，是我永遠的福分。



3. 以賽亞書 9:6



因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭；他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。



2. 馬太福音 1:21



她將生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要把自己的百姓從罪惡裡救出來。



1. 路加福音 2:11-14



今天，在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。這將是你們的兆頭：你們要看見一個嬰孩，包著布，躺在馬槽裡。忽然有一大隊天兵，同那天使贊美神，說：「在至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與他所喜悅的人。」（資料來源：lifeway research ）

