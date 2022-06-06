基督教協進會「生態關懷主日」：傾聽地球的需要

香港基督教協進會每年6月首個主日定為「生態關懷主日」，並備講章及邀請教會安排宣講，今年題目為「耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的——醫治受傷地球的神學」，選用經文：詩篇104篇。



香港基督教協進會5月26日在網頁發佈消息，今年「生態關懷主日」講章由芬蘭差會華人區主席 Ilse Paakkinen博士撰寫，希望重新注視人類與被造世界的關係。



作者在講章指出，詩篇104篇描述地球上生命的奇妙平衡與和諧，這個世界以及穹蒼中的每一個生物，都是活生生體現上帝的智慧，造物主與被造物之間有著密切的聯繫，詩篇邀請人類按照上帝創造的智慧生活，並通過與自然和諧相處來慶祝創造的智慧。



文中另指出，地球上所有的哺乳動物 ，60%是家畜，36%是人類，只有4%是野生哺乳動物等，自文明誕生以來，人類已經造成83%的野生哺乳動物和一半的植物消失，地球上大約一半的動物被認為在過去50年中被消失，源於人類將土地用於耕作、伐木和開發，以致野生棲息地遭到破壞，許多科學家認為地球上第六次生命大滅絕將開始。



從整全和療癒的角度來看，大自然是不應該被視為研究或祈禱的對象，而是一個積極的參與者，她有自己的聲音，並且需要我們傾聽。因此，我們不應該只為受造物的未來而祈求，而是為我們的共同生活與創造祈禱，並通過傾聽地球的需要，將我們的祈禱轉化為行動。



最後，講章列出禱文，以詩篇104篇24至35節與所有受造物一起祈禱，並在祈禱的同時仔細聆聽大自然的呼喚。

