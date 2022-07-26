拉法心靈醫治年會 拆解「困獸鬥」迎接新時代

拉法基金會6月展開第十五屆「整全心靈醫治年會」，今年主題是「拆解『困獸鬥』迎接無所適從的新時代」，三次大型講座、四個工作坊於網上進行，探討家人及親子關係，陪伴大家走過親人離別的憂傷。



義務總幹事兼創辦人葛琳卡在視頻預告和簡介，疫情影響世界劇變，帶來深遠的影響，打破我們的價值觀、傳統思維模式、生活習慣、人與人之間的親密度減低，揭露人性醜惡，人們無所適從，以前的求生方法已經無效，在獨處的空間孤獨面對，可能是更大的危機感和災難。



人們期望疫情過後生活變好，但個人習慣、思維模式已重大改變，怎樣放下固囿的思維、自己的價值觀，以新的團隊模式面向未來，是今屆整全心靈治療年會的重點。



今屆年會由6月25日至8月6日，共有三次大型講座、四個工作坊，皆在網上進行，探討範疇包括從家人關係、親子關係、陪伴大家走過親人離別的憂傷，一齊面對困獸鬥無所適從的環境，接納這種舊感覺尋找從神而來的安穩，過程雖然辛苦卻找到成長的契機，找回真正的自己。



心理治療師林添德負責分享夫婦之間的困獸鬥，他在視頻中分享輔導夫婦關係，在疫情下人們有形和無形的損失怎樣彌補等。詳情參拉法基金年會資訊網頁。

