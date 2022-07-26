愛協精神健康講座 譚日新：訂立人生目標創傷後成長

愛協團契6月17日舉辦精神健康公開講座「創傷與治療」，臨床心理學家譚日新分析創傷症狀，一般人一生5至10%可能出現但年內痊癒，創傷後成長其中因素取決於怎麼樣的人生目標、高度自尊。



創傷兩面體：抑鬱或活得更積極



根據香港大學精神醫學系2020年8月6日發佈資料，累積社會事件與疫症大爆發互相帶動，令創傷和抑鬱症狀風險倍增。



臨床心理學家譚日新指出，人會將創傷類型分大小：意外、天災、疾病、人為災難、政治鬥爭、戰爭，認為是大類；童年不良家庭經驗例如身體精神受虐待、被性侵犯、朋輩欺凌、失戀、被解僱，屬於少類型的創傷。



然而創傷會帶來影響，不同程度對人有不同的影響。輕則令人看事物角度不同；重的影響人的行為、價值觀、人際關係和信念，嚴重會出現「創傷後壓力症」但有些人因此找到生命的方向和目標，活得更積極。



創傷症狀一年內痊癒



創傷症狀共有4類：1. 侵入性記憶，例如回憶重現發惡夢；2. 逃避與創傷事件相關的回憶和事物，與痛苦的思緒或感覺；3. 認知和情緒上的負面改變，例如無法記回事件重要的細節，持續感到恐懼、驚恐、憤怒、內疚、羞愧；4. 與事件相關的警醒性與反應性出現顯著變化，例如無預兆發怒、自毀、過度警覺、驚嚇反應。



這些症狀通常在災難後1個月內出現，有些患者在數月或數年後才出現，一般人一生有5至10%可能出現。根據外國調查，大概有10至30%的災難生存者會出現不同程度的創傷後壓力症狀，但是大部分人在一年內痊癒、三分一人演變成長期問題。



創傷後成長取決於人生目標



譚日新繼續指，創傷後壓力可以轉化為成長的契機，這些特徵包括：對體驗開放、重新考慮對信仰的體系、強大的支持系統、整合創傷經歷的能力等。創傷後成長分佈在5個領域：人際親密關係、發現新的可能性、發掘更多個人潛能、靈性頓悟、更懂得把握生命。



至於創傷後能夠成長具備4個因素：



1. 樂觀面對現實；



2. 重新控制能力令自己有安全感，例如清潔廚房來消除焦慮；



3. 選擇積極應對方式，短暫的逃避或可以稍為舒緩，但長期會變成否認，阻礙自己活在當下造成身心傷害；



4. 強烈的自我意識，這取決於人生目標、高度自尊，如果無法理解創傷故事就無法整合從中學習。



心理治療方面包括：認知行為治療法、認知加工療法、認知療法、長期暴露療法，這有助人面對逆境，學習思考轉變想法。

