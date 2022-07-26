人機恐慌 福音派聯署： AI 非上帝創造的人類

Google開發人工智能聊天機械人「LaMDA」被揭發具備人類7至8歲小孩智慧，更指意識到自己存在、有靈魂，引發新一輪人機恐慌，美南浸信會、羅馬天主教會等團體發表聲明，列出倫理原則，強調人工智能非上帝創造之人類。



Google開發的機械人「LaMDA」屬於對話應用語言模型，能夠模仿數百萬句人類的說話，而且自行組織以不同話題流暢地回應對方，軟件工程師勒穆因（Blake Lemoine） 公開與機械人的對話內容，揭發有關秘密被停職。



福音派聯署：人工智能非上帝創造之人類



究竟人工智能與人類的分界線在哪，一直備受爭議，美南浸信會2019年發表福音派對人工智能之聲明，共12項原則，近100人聯署，有來自道德與宗教自由委員會主席羅素·摩爾（Russell Moore）、東南亞浸信會神學院、惠敦學院、達拉斯神學院、威斯敏斯特神學院、北美宣教委員會等宗教領袖，以及教會牧者、作家、基督教機構總裁等。



聯署聲明清晰表達，福音派基督徒堅持每個人都是按照上帝的形象創造，對於人工智能出現讓人類實現前所未有的可能性，但如果在沒有智慧和謹慎情況下使用人工智能可能帶來風險。



聲明同時附上12項原則並以聖經為基礎。第一項：「上帝的形象」創世記1章26至28節指出，任何創造和技術，都不能遞奪顛覆上帝委託人類統治和管理的身分。



第二項原則：「發展人工智能的技術」為了減輕人類的痛苦，否認使用人工智能取代耶穌基督的救贖，並且貶低人類的尊嚴。



第三項原則：「人工智能與人類的關係」，人工智能提供大數據的功能為人類處理各項決策，但人工智能不是道德代理人，人類要獨自承擔道德決策的責任。



其餘的原則包括「性」，聲明譴責將人工智能用於性事，根據上帝對人類婚姻的設計，人工智能不應侵犯或取代聖經中夫婦之間性的表達。另在「醫藥用途」，人工智能應用在醫學上，但並不能凌駕人類的生命尊嚴等。



羅馬天主教會：呼籲以道德和負責任方式使用人工智能



羅馬天主教會亦發表聲明，教宗方濟各強人工智能始終為人類服務，梵蒂岡宗座生命學院2020年簽署了一項宣言，呼籲以道德和負責任的方式使用人工智能，科技巨頭微軟和IBM也簽署了該聲明，包括指導人工智能發展的6項倫理原則：



透明度：人工智能系統必須為所有人所理解。



包容性：這些系統不得歧視任何人，因為每個人都有平等的尊嚴。



問責制：對人工智能的工作，必須設問責制。



公正性：人工智能系統不得遵循或製造偏見。



可靠性：人工智能必須可靠。



安全和隱私：這些系統必須是安全並尊重用戶隱私。

