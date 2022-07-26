7月紀念基督教先賢：以撒華茲《普世歡騰》傳達歡樂與愛

縱觀教會二千年歷史，出現不少先賢造就後世，300多年前的今周誕生了一位神學家，一生創作750多首聖詩，如《普世歡騰》（Joy to the world）傳頌至今，他就是以撒·華茲（Isaac Watts）。



以撒·華茲（Isaac Watts）生於1674年7月17日，15歲時接受基督蒙主呼召全時間事奉神，16歲離家到倫敦附近一間由獨立教會成立的紐溫頓學院 （The Academy of Newington Green）接受教育。



其後在公理會參加崇拜有見教會的詩歌只是吟誦押韻的詩篇，未能反映基督的榮美，遂默想以另類方式譜寫詩歌，並以聖經的詩篇寫成新約時代的聖詩，他創作許多的詩歌至今在英語世界的教會仍被使用。



在線百科全書Encyclopedia.com指，以撒·華茲對美國宗教音樂影響是巨大，影響了非裔美國人和歐洲裔美國人的聖歌，而奴隸制下非裔美國人基督教的主要宗教音樂的名字和精神，很可能取自他的印刷作品的標題。



以撒·華茲為英國17世紀多產的讚美詩作者、公理會牧師、神學家、邏輯學家，一生創作多達750首聖詩，被稱為「英文聖詩之父」，許多聖詩至今仍被廣泛傳唱，並且已經被翻譯成許多種語言，廣為傳頌有《普世歡騰》（Joy to the world）。



《普世歡騰》是最著名的聖誕頌歌之一，歌曲於1719年編寫，以撒·華茲作詞、格奧爾格·弗里德里希·亨德爾譜曲，傳達歡樂和愛取代了罪與憂愁的信息，該首聖詩被天主教及基督教許多教派廣泛傳唱。



以撒·華茲生於1674年7月17日，卒於1748年11月25日，享年74歲。

