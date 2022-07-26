評論：遠神論傷害比無神論時代更甚

西方世界盛行自由主義，衝擊著基督教信仰，無神論熱潮盛行超過十年後，另一波更大的威脅洶湧而來：遠神論的興起。



遠神論：態度、信仰主張、信仰體系？



「遠神論」（Apatheism）又稱「實用主義無神論」，特點是對神敬而遠之，上帝的存在與否毫不關心，甚至以一種冷漠、無知的態度對待各種神祇。



最早提出遠神論的是18世紀法國哲學家狄羅德（Denis Diderot）認為相信或不相信上帝根本不重要；2001年默瑟大學（Mercer University）神學教授羅伯特納什（Robert Nash）重新定義這詞，認為這只涉及人對事物的態度，所以遠神論並非一種信仰主張和信仰體系。



法國天主教哲學家艾蒂·伯恩亦指：「遠神論並不否認神的存在，但卻在行為上完全無視神的存在；這在道德上是邪惡的，因為其本質並非否認道德的絕對權力，而是簡單地違抗它。」



遠神論：傷害比無神論時代更甚



專門報導宗教與政治的自由記者布賴恩（Rowan Brian）、波蘭作家西爾史密斯（Ben Sixsmith） 在「公共話語」（Public Discourse）網站撰文分析遠神論對基督教的傷害比無神論時代更甚。



文章指出，過去無神論熱潮在西方世界佔上一席，可是人們對無神論的話題開始感到厭倦，無法維持興趣，內容漸貧乏無法長期團結追隨者。



「遠神論無疑給基督徒、猶太人、穆斯林和其他宗教團體帶來了災難性的後果，導致無數男人和女人不信，但至少認為上帝存在的問題與無神論者有關。然而今天對基督教的最大威脅不是在無神論者的論點，而是在遠神論者的假設中，危險不是對上帝的信仰懷有敵意，而是對這個想法漠不關心。 」



作者引述過去10年美國教堂出席率調查，發現年輕人缺席情況令人吃驚，美國21至29歲天主教徒每周參加彌撒人數佔25%；歐洲情況更甚，在世俗化的大環境下，大多數16至29歲的人表示沒有宗教信仰，其實許多人並非不相信上帝，只是不在乎、不想談論、不去思考上帝。



基督徒免陷入迷惑



究其原因是冷漠主義興起，美南浸信會神學院教授貝希爾（K. Robert Beshears）分析構成冷漠主有三元素：inratio（缺乏理由相信的冷漠神）、incausam（缺乏相信動機的冷漠神）、involuntas（缺乏信仰意志的冷漠神）



至於基督徒怎樣應對這種擊，作者建議檢視遠神論的修辭，吸取其靈，這並非說模仿他們的風格和做法，而是了解他們吸引人的地方在哪裡？基督徒本身也努力追求、關心上帝的旨意何在，免得自己也陷入迷惑。

