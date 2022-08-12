烏俄戰爭糧食危機 45國家極端貧窮

隨著烏俄戰事持續，烏克蘭和俄羅斯兩大糧食生產國供應鏈受衝擊，國際組織希望之星（Star of Hope）在網頁發文，指出糧食燃油等上漲，打擊45個最低度開發國家，當地人民成為戰爭受害者。



希望之星引述聯合國和美國國際開發署資料，至少有45個最低度開發國家（underdeveloped countries）依賴俄羅斯和烏克蘭的糧食、石油、茶葉、水果和化肥；美國95%的肥料來自同一地點。



由於戰爭和對俄羅斯的製裁，最基本產品價格的上漲對世界上的貧窮國家造成了毀滅性的影響。除了國家問題之外，這些國家已經在艱難應對新冠肺炎的影響，現在情況迅速變得異常糟糕。



希望之星所在國家或地區的合作夥伴反映，戰爭影響下極端貧窮的現象浮現，例如在阿根廷，在過去的幾個月裡，極端貧困的百分比從 37.7%（官方）上升到 1 月底影響了大約 1700 萬人，而今天的貧困率已超過 50%。受影響最嚴重的省份之一是查科（Chaco），土著多巴（Toba）的極端貧困人口比例超過 80%，而且還在上升。



該機構與當地的合作夥伴提供的很多食物都直接受到價格上漲的影響，比如麵食、麵包、燕麥片和所有用麵粉製成的東西；隨著燃料價格的上漲，這正在影響當地的農產品，因為農民不得不提高產品價格來維持生計。



在肯尼亞分，合作夥伴分發了 8000 多份食物，海地和加納正在經歷前所未有的通貨膨脹，他們每月向阿根廷的鳥羽原住民分發 700 袋食物。在 13 個國家裡，需養活 20,000 名兒童時，有些國家的成本在短短 2 或 3 年內飆升了 300%。



希望之星呼籲大家提供更多幫助，不僅幫助戰爭受害者，還幫助該機構所有的項目，包括食品籃和學校午餐，以幫助兒童及其家人。

