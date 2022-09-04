韓國異端教徒拒服兵役 曲解聖經「不可拿刀槍」

宗教團體借聖經為藉口凌駕社會制度，南韓實施徵兵制，年滿18至28歲男子必需入伍，耶和華見證人以聖經不可拿刀槍為理由反對服役，且被視為良心反對者。



在南韓凡滿18至28歲男子必需入伍，陸軍為期21個月、海軍23個月、空軍24個月，但 有耶和華見證人的信徒引用馬太福音26章52節耶穌對門徒耶說：「把你的刀收回原處！因為凡動刀的，必死在刀下。」 他們被視為「良心反對者」。



據南韓憲法，拒絕服兵役者將會被判監禁，另留案底影響前途，良心反對者則認為並非反對服刑，只是根據聖經教導不可拿槍，過去就有2萬多良心反對者入獄用。



2018年南韓法院判決修改服兵役的憲法，良心反對者可以用不同形式服兵役，不需要拿武器，政府因此釋放百多名在監獄服刑有關人士，大部分是耶和華見證人的信徒。



2019年12月這批良心反對者終於可以在監獄和其他貢獻社會的公共地方服兵役3年，工作範圍：負責監獄的伙食、清潔、醫療等工作，總之不用觸控武器，不過這項決策亦引起爭議，有人會問宗教人士、國家代表運動員可以不服役，藝人為何不可？難道他們對國家沒有貢獻嗎？爭議仍未得結論。



在韓國約有10萬多耶和華見證人信徒，有教派信徒服兵役後被親人和朋友斥為叛教者，遭到疏遠。



耶和華見證人被正統信仰的基督教會視為異端，該教派成立於1870年代末，由查爾斯·泰茲·羅素（Charles Taze Russell）在美國發起的基督教非傳統教派，由於耶證否定傳統基督教的教義，故主流基督教皆視耶證為異端。



該教派傳的另類教義包括：否認上帝是三位一體的；認為耶穌低於上帝，祂也是被造之物；使徒行傳所說的聖靈與上帝同等；得救並非因信稱義乃是靠行為等。

