建築界基督徒協助教會 翻新設施領人信主

西班牙一群建築界的基督徒聚集在一起，協助基督教團體翻新設施改造營舍，以工程服侍上帝，並且帶領未信主的合作夥伴認識耶穌。



在加泰羅尼亞一群建築界的專業人士和業餘愛好者聚集在一起，成立「工業為基督 」（Industrials for Christ）改造基督教機構、營舍設施，並且幫助非信徒更好地認識基督；該組織由7人組成、3位來自工業和建築業界，其他來自各行各業的專業人士。



創辦人之一安娜·魯伊斯（Anna Ruiz）接受《福音焦點》（Evangelical Focus） 訪問，分享組織的誕生。



2018年，他們去葡萄牙度假參觀兒童和年輕人舉辦營會的地方，看到設施遭到破壞有心幫助修改和擴大空間，於是跟一班工業和建築界的朋友，甚至非信徒去到那裡，建造了一個坡道，方便使用輪椅人士出入，還有一些基本設施例如扶手柄，這就成為他們服事的雛形。資金方面盡量減低成本，重點是大家一起服侍。



魯伊斯分享感恩的事情，有一個項目需要一個公牛升降機，感恩組織裡有一位成員從事建築行業，正滿足了他們的需求，有了基本工具但沒有重型機械，希望日後增添，能夠發揮更大的服侍果效。



另一項工程，在葡萄牙完成了泳池修葺，魯伊斯分享說：「在那裡，我們完成了從游泳池扶手到殘疾人通道坡道、外部樓梯、油漆、整個燒烤架和停車場的建造等所有工作。



「我們做的另一個大項目是在法國布列塔尼的迪南，在那里安裝了燒烤架、石膏板天花板、電氣安裝以及油漆和管道；還為殘疾人通道製作了另一個坡道，這不得不進行五到六天的幾次旅行。」



魯伊斯還透露藉著建築項目傳福音，他們與非信徒的朋友一起合作，旅程當中大家分享對教會的看法，在輕鬆的環境下可以自由地交流信仰，這是上帝使用該組織透過工程項目帶領更多人認識基督。

