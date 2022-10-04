華福調查：逾6成青年躺平 生活疲累職場使命難行

世界華福中心早前進行調查，了解18至40歲職場基督徒的「躺平」狀況、內心話與對「使命」實踐的想法。



逾6成人有躺平心態 實行不足1成



在238名受訪者之中，接近7成是女性、3成是男性，近四成受訪者介乎26至30歲，受訪者來自台灣、馬來西亞、香港、美國、英國、國內等地方。



調查結果顯示，接近6成5受訪者認為有過躺平的心態，3成5的人認為自己從來沒有這心態出現。超過6成的人有躺平的想法，只是各種原因沒有實行，例如因仍有使命感、責任感、生活壓力的原因沒有機會嘗試躺平，因此偶然躺平的人佔3成、完全躺平的人不到1成。



至於甚麼經歷導致年輕人有躺平的想法？調查發現最多人對大環境感到失望或無法調適（56.9%），其次是工作壓力太大覺得失去了生活和自我（43.8%），怎樣努力也無法顯著提升生活水平（43.1%），其他原因包括找不到工作、人際關係感到很大距離、孤單等。受訪的年青人對於怎樣找到出路，部分人尋求信仰的力量（23%），傾向認為沒有出路等待生命自動改變的佔（26%）。



生活疲累「職場使命」感覺忽近忽遠



問卷同時發掘年青人的職場使命，絕大多數認為傳福音、領人歸主、實踐大使命（79%），其次是活出基督信仰、信仰生活化（42%），表示在教會或機構工作為主，職場為輔助只佔（5%）。此外，聽到「職場使命」這句話的時候，覺得很累、壓力、困難佔（60%），認為有使命感、熱血、影響力（29%）。



這顯示受訪者雖然能夠講出職場使命門徒的想法，但是談到真實的感受有一半人提出正面的回應，也有一半人感到累。他們認為平日返工，周末的時間給了教會，在公司想專心工作不想其他事情，超過五成的人認為，面對複雜的辦公室人際關係感到很難實踐信仰。對於使命的距離感覺忽近忽遠而自責、已經麻木，但仍有兩成多的人表示走在越來越活出使命的路上。



華福指出，所謂「躺平」定義是因生活中各種方面的負面經驗，認為現實所得無法顯著提升自身生活水平，因而對認真賺錢、努力奮鬥失去動力。發展出不符合社會主流價值的、無欲無求的處事態度。並且隨著這樣的心態，有可能發展出以下的行為模式：不買房、不買車、不談戀愛、不結婚、不生孩子、低水平消費，維持最低生存標準等。



是次調查由世界華福中心主持，題目為「上帝！我不想努力了」，另設工作坊，討論主題圍繞躺平、工作、靈性與使命，於8月舉行。

