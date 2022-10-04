伯神研究：青年信徒活在數碼巴比倫 逆境助成熟

伯特利神學院柏祺城市轉化中心、福音證主協會9月21日發佈「香港青年基督徒靈性狀況及成長質性研究」，受訪者表示體驗神不是教條式乃是親自經歷神，柏祺中心總監陳敏斯指出，年青人能否過渡在於自我省察及如何回應服侍神，牧者則檢視如何與他們同行。



體驗神非在教條式 日常生活得信心確據



該次質性研究於本年2至3月展開，訪問15位18至29歲、穩定教會聚會的信徒。受訪者在回應6問題時指出，他們大多為信二代而認識信仰；思想信仰與生活的結連以致屬靈成長；但因自覺犯罪、工作忙碌、受到社會主流價值衝擊而阻礙與神關係。



被問到怎樣形容上帝時，受訪者以「公義」、「恩慈」、「有能力」等而經驗神，並強調體驗神不在於教條式，在於個人感受層面，日常生活中經歷到神同在帶來對神的信心確據，不過有時覺得神冷漠感到無力，特別在社會議題上；以上皆反映出受訪者的信仰與靈命特質。



此外，該次質性研究另設5個焦點小組，成員來自年青基督徒、資深及青年教牧、教會領袖，對牧養年青信徒提出多項想法及跟進，例如受訪者期望有自然組合的小組，由價值觀相似的弟兄姊妹組成，以及考量花時間在教會對個人有何幫助；教會則在疫情後如何更新青年牧養，並非著眼於出席率等。



活在數碼巴比倫 逆境助人成熟



柏祺中心總監陳敏斯回應時引用著名神學家詹姆士‧福勒（James W Fowler）提出的6個信仰發展的階段，指青年信徒成長在於從第三階段「綜合與形成慣例的信仰」過渡到第四階段的「個人與反思信仰」，不再要二手信仰，見到不同階層的人衝擊信仰而邁向成熟階段，牧者也同樣省察如何與他們同行。



她又指出，年青人好像活在數碼的巴比倫，信仰上從單一至多元化、節奏變得急速、開放多源，成長階段複雜並且苦樂參半，而逆境最能幫助人成熟，例如中學文憑試對年青人是最大挑戰，出來社會工作怎適應，人生觀有何轉變等。



信仰需主客觀、理性感性並存



福音證主協會副總幹事（培訓）呂慶雄則認為，牧養不是不講教條，在於溝通過程怎樣使人放下迷思，勿自諭「上一代比下一代好」或是用一套「永恆合用的模式」加諸對方，信仰需主觀與客觀、理性與感性同時並存。



呂慶雄續指，屬靈經驗在於關係建立，如果關係好可以挑戰對方的想法，提出尖銳的問題，例如為何贊成同居，沒有了這關係變成教條主義，重點是同行聆聽回到真誠的關係，從對方的家庭關係尋找成長的軌跡，在不同的成長階段看神怎樣帶領，他呼籲教會減少事工。

