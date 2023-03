基督教組織發起 「帶聖經到學校」 50萬學生響應

美國有基督教組織發起 「帶聖經到學校」運動,期望在價值觀不斷變化的時代,孩子們堅持讀經,與人分享上帝的話語,來自全國各地近50萬名學生響應。



聚焦家庭(Focus on the Family)發起「Live It Challenges」運動,鼓勵學生全年帶聖經上學,今年「帶聖經到學校」日期定於10月6日,來自全國各地超過50萬名學生參加,



項目經理柯林斯(Emerson Collins)表示,發起該活動是讓學生了解上帝的話語何等重要,聖經不僅是有史以來最具歷史影響力的書籍之一,而且是將創造者的話語進入我們的內心世界,以致改變生命,也許現在比以往任何時候都更需要宣講聖經和福音真理。



自2014年聚焦家庭發起第一次「帶聖經到學校」活動,就有8,000名學生參加,此後發展成為一項全國運動。去年超過50萬名學生參加,許多父母甚至使用#BringYourBible標籤在社交媒體發布孩子拿著聖經的照片。



總裁兼首席執行官吉姆戴利(Jim Daly)解釋說:「『帶聖經到學校』對於我們國家的學生來說是一個很好的機會,可以大膽、自由地支持他們的信仰。在這個價值觀不斷變化、孩子們迫切需要希望和幫助的時代,它來得正是時候,提醒所有美國人,尊重文明、自由表達和公平公開對話的原則。」



據聚焦家庭網站介紹,Live It Challenges目的是學生可以全年實踐 「帶聖經到學校」運動的一種方式,挑戰學生和家庭將聖經帶到學校和跟師生分享上帝的話語,這是一項挑戰,參加者可以採取具體、切實的行動來活出信仰,並加強個人與耶穌基督的關係。



此外,該項目提供指南和活動,幫助參加者和家人在信仰中成長,同時建立持久的閱讀聖經習慣,呼籲大家一齊加入該行列。