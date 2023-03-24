基督教組織發起 「帶聖經到學校」 50萬學生響應

美國有基督教組織發起 「帶聖經到學校」運動，期望在價值觀不斷變化的時代，孩子們堅持讀經，與人分享上帝的話語，來自全國各地近50萬名學生響應。



聚焦家庭（Focus on the Family）發起「Live It Challenges」運動，鼓勵學生全年帶聖經上學，今年「帶聖經到學校」日期定於10月6日，來自全國各地超過50萬名學生參加，



項目經理柯林斯（Emerson Collins）表示，發起該活動是讓學生了解上帝的話語何等重要，聖經不僅是有史以來最具歷史影響力的書籍之一，而且是將創造者的話語進入我們的內心世界，以致改變生命，也許現在比以往任何時候都更需要宣講聖經和福音真理。



自2014年聚焦家庭發起第一次「帶聖經到學校」活動，就有8,000名學生參加，此後發展成為一項全國運動。去年超過50萬名學生參加，許多父母甚至使用#BringYourBible標籤在社交媒體發布孩子拿著聖經的照片。



總裁兼首席執行官吉姆戴利（Jim Daly）解釋說：「『帶聖經到學校』對於我們國家的學生來說是一個很好的機會，可以大膽、自由地支持他們的信仰。在這個價值觀不斷變化、孩子們迫切需要希望和幫助的時代，它來得正是時候，提醒所有美國人，尊重文明、自由表達和公平公開對話的原則。」



據聚焦家庭網站介紹，Live It Challenges目的是學生可以全年實踐 「帶聖經到學校」運動的一種方式，挑戰學生和家庭將聖經帶到學校和跟師生分享上帝的話語，這是一項挑戰，參加者可以採取具體、切實的行動來活出信仰，並加強個人與耶穌基督的關係。



此外，該項目提供指南和活動，幫助參加者和家人在信仰中成長，同時建立持久的閱讀聖經習慣，呼籲大家一齊加入該行列。

