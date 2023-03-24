美國神學院面臨兩大危機：債務及神學教育貶值　　

美國基督教神學院面臨兩大危機：債務及神學教育貶值。西南浸信會神學院裁員出售房產；聯合衛理公會合併不成被法院勒令出售校園。



位於德克薩斯州的西南浸信會神學院（Southwestern Baptist Theological Seminary）是美南浸信會的學術機構，為了削減預算董事會決定重組架構，第一步是裁員，學院在發出的聲明中沒有提到裁員人數，但表示該項決定是困難的，明白對他們和家屬帶來影響，將會提供合理的遣散費。



臨時校長大衛·多克里（David S. Dockery）說，雖然學院現時未至於陷入財務危機，但如果不及早應對危機將會升級。



此外，董事會亦評估校園200畝土地的運用方案，成為可持續的商業發展，最終出售B.H.卡羅爾公園公寓，減省維修費用。



聯合衛理公會的克萊蒙特神學院（Claremont School of Theology） 亦出現財務困難，洛杉磯高等法院今年1月勒令神學院向當地機構克萊蒙特學院聯盟（The Claremont Colleges, Inc）提供購買該校園的報價，與俄勒岡州塞勒姆（Salem, Oregon）的威拉姆特大學（Willamette University）合併。



克萊蒙特神學院校長關嘉仁（Jeffrey Kuan）發聲明指，首要任務是確保現在和未來的學生在學院得到世界級的教育，但歡迎法院的裁決。



克萊蒙特學院聯盟對房產有幾個方案，例如建立新的學生宿舍，為其他機構在翻新舊設施時提供教室空間和新的學術項目。



對於美國基督教神學院面臨的危機，密西西比州改革宗神學院校長利根·鄧肯（Ligon Duncan）多年前已分析，認為有兩個主因：債務及神學教育貶值。



他指出，神學院出現債務問題，源於許多學生不再接受神學研究生的教育，出現神學教育貶值的危機。



這些現象在北美最顯明，他們認為可以在沒有真正了解聖經以及神學的情況下，也能夠勝任福音事工的使命，神學生對於解經、神學裝備、教理問答的水平，相比50年前下降，美國的聖經文盲已達到「危機點」。

