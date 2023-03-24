少女海灘被鯊魚咬 拳頭勇打魚臉脫險

今年6月下旬，一名17歲女生在佛羅里達州基頓海灘附近尋找扇貝時被鯊魚咬傷，她的世界發生了翻天覆地的變化。



該名女生叫貝西婭·貝西婭 (Addison Bethea) 是啦啦隊長和網球運動員，她對傳媒講述驚心動魄的一刻時，用拳頭打鯊魚的臉，戳牠的眼睛，試圖逃跑。



貝西婭的哥哥聽到妹妹遇難呼叫聲時，立刻游過來幫助妹妹趕走鯊魚，然後把她放到一艘之前被鯊魚襲擊的船上，用止血帶把她流血的腿包起來。貝西婭隨即由直昇機送到醫院，並且得到作為消防員的哥哥悉心護理，挽救了她的生命。



貝西婭感激哥哥說：「哥哥自小都像英雄，只要知道我遇到麻煩便會出來救我，所以我知道他今次一樣會來，我對他的期望一點也不低，這是絕妙的兄妹關係。」



至於貝西婭的傷勢，一點也不輕，她的右上腿傷勢極為嚴重，導致四塊股四頭肌喪失。醫生確定最好的做法是在她的膝蓋上方截肢，並使用她腿下部的肌肉來修復和恢復剩餘大腿，以致日後可以用腿活動。



值得慶幸是手術很成功，貝西婭的康復情況很好，她依靠自己的幽默感和信念度過了最初的障礙，並且在整個廣泛的康復過程中繼續這樣做。



貝西婭的母親感謝上帝保佑女兒活著，「我們永遠不會忘記上帝賜下這份禮物。」



貝西婭將康復之旅分享到臉書，為那些可能希望幫助家庭支付貝西婭醫療費用的人建立了一個GoFundMe頁面，大家都以這位佛羅里達少女鬥士為榮，欣賞她以勇氣和優雅面對這次的挑戰。

