類人型機械人Robo-C面世仿真人臉 人機分界線在哪？

完整呈現人類外型的機械人「類人型機械人Robo-C」面世，能夠與人交流、解決顧客疑難，現用於各個領域，為銀行、購物中心、參展商提供諮詢，究竟機械人或人工智能與人類的分界線在哪裡？



俄羅斯科技公司Promobot近月發佈消息，表示類人型機械人Robo-C能夠與人交流，並記住他們進行重複交互。機械人既可以自由交流，也可以遵循預先編程的場景。



Robo-C廣泛用於各個領域，為銀行、購物中心、商務中心的客戶、參展商提供諮詢，並在教育機構和博物館教授人們，機械人的外觀可以根據顧客個人要求進行修改。



該公司去年開價20萬美元為Robo-C機械人尋找一張面孔，徵求願意授權自己臉孔的人可獲該筆酬勞，並稱欲尋找一張「善良友好」的面孔，以便在全球可能有數千個版本的機械人上複製，並且準備支付20萬美元給任何願意永久轉讓其面部和聲音權利的人。



Promobot 公司在聲明中指是北歐和東歐最大的服務機械人製造商，並表示：「自2019年以來，我們一直在積極製造和供應人形機械人給市場，我們的新客戶想要啟動一個大型項目，為此，他們需要許可新的機械人外觀以避免法律延誤。」



Promobot機械人現時遍布43個國家與區域的商場、機場及購物中心，肩負管理員、銷售員、顧問、嚮導和門房等工作。



究竟機械人或人工智能與人類的分界線在哪，一直備受爭議，美南浸信會2019年發表福音派對人工智能之聲明，福音派基督徒堅持每個人都是按照上帝的形象創造，對於人工智能出現讓人類實現前所未有的可能性，但如果在沒有智慧和謹慎情況下使用人工智能可能帶來風險。



聲明同時附上12項原則並以聖經為基礎。第一項：「上帝的形象」創世記1章26至28節指出，任何創造和技術，都不能遞奪顛覆上帝委託人類統治和管理的身分。



第二項原則：「發展人工智能的技術」為了減輕人類的痛苦，否認使用人工智能取代耶穌基督的救贖，並且貶低人類的尊嚴。



第三項原則：「人工智能與人類的關係」，人工智能提供大數據的功能為人類處理各項決策，但人工智能不是道德代理人，人類要獨自承擔道德決策的責任。

